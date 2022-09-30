Прием антидепрессантов увеличивает риск смерти от сердечного приступа
Антидепрессанты используются тысячами пациентов каждый год, однако новое исследование показывает, что они могут увеличить риск сердечного приступа.
Сердечный приступ, возникающий при внезапном прекращении подачи крови к сердцу, может привести к летальному исходу. Ряд факторов может увеличить риск сердечного приступа, включая факторы образа жизни и ранее существовавшие состояния, такие как диабет и высокий уровень холестерина.
"Исследование предполагает, что использование антидепрессантов также может увеличить риск сердечного приступа, особенно если они принимаются в течение длительного периода времени. Как и все лекарства, антидепрессанты могут иметь побочные эффекты.", - говорит психиатр Михаил Каштанов, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Известные как СИОЗС и СИОЗСН , эти побочные эффекты могут включать:
• Чувство возбуждения
• Самочувствие и тошноту
• Расстройство желудка
• Диарея
• Потеря аппетита
• Головокружение
• Бессонница
• Головные боли
• Потеря либидо
Исследование установило связь между наиболее распространенной формой антидепрессантов — СИОЗС — и сердечными приступами. Чтобы прийти к такому выводу, университет проанализировал данные 220 121 человека из британского биобанка.
"Люди, которые принимали СИОЗС в течение длительного периода времени, на 34% чаще имели повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 73% чаще умирали от любой причины", - добавляет Каштанов.
Что касается воздействия других антидепрессантов, таких как СИОЗСН и ТЦА, риск сердечного приступа или смерти от любой другой причины был примерно вдвое выше, а это означает, что люди в два раза чаще испытывали эти явления, чем те, кто не принимал эти лекарства.
Ранее МедикФорум писал о том, как отличить сердечную боль от невралгии.
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