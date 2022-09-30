Прием антидепрессантов увеличивает риск смерти от сердечного приступа

"Исследование предполагает, что использование антидепрессантов также может увеличить риск сердечного приступа, особенно если они принимаются в течение длительного периода времени. Как и все лекарства, антидепрессанты могут иметь побочные эффекты.", - говорит психиатр Михаил Каштанов, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Люди, которые принимали СИОЗС в течение длительного периода времени, на 34% чаще имели повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 73% чаще умирали от любой причины", - добавляет Каштанов.