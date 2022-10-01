Избегайте приема этих добавок вместе с рыбьим жиром и Омега-3 — риск кровотечения

«Рыбий жир — это фантастическая добавка, которая отлично подходит для когнитивных функций и здоровья сердца, в то время как гинкго билоба также используется для улучшения работы мозга. Однако они оба разжижают кровь и при совместном приеме могут увеличить вероятность неконтролируемого кровотечения или невозможности свертывания крови. Это особенно важно избегать для тех, кто принимает лекарства для разжижения крови», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Зверобой — это популярная добавка, используемая для поддержки нервной системы и являющаяся естественной альтернативой для борьбы с беспокойством и депрессией».