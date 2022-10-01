Избегайте приема этих добавок вместе с рыбьим жиром и Омега-3 — риск кровотечения
Эксперт предупредил, что прием определенных добавок и витаминов вместе с рыбьим жиром может иметь опасные последствия.
Многие люди регулярно принимают добавки в своей повседневной жизни. Независимо от того, используете ли вы их для лечения симптомов определенного состояния или в качестве дополнения к своей диете, они могут помочь вам оставаться здоровыми. Однако некоторые комбинации могут иметь противоположный эффект.
Рыбий жир является популярной добавкой, которую часто принимают в форме капсул, чтобы повысить уровень омега-3. Это может помочь вашему телу несколькими способами, включая поддержание здоровья сердца и уменьшение воспаления. Рыбий жир также является естественным антикоагулянтом, то есть предотвращает свертывание крови.
И именно поэтому может быть рискованно принимать с другими добавками.
Предостерегает от приема его с добавками гинкго билоба.
«Рыбий жир — это фантастическая добавка, которая отлично подходит для когнитивных функций и здоровья сердца, в то время как гинкго билоба также используется для улучшения работы мозга. Однако они оба разжижают кровь и при совместном приеме могут увеличить вероятность неконтролируемого кровотечения или невозможности свертывания крови. Это особенно важно избегать для тех, кто принимает лекарства для разжижения крови», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Другие добавки и экстракты, которых следует избегать при приеме разжижающих кровь препаратов, — это имбирь и витамин Е из-за их разжижающих кровь свойств.
Наличие жидкой крови не только делает вас склонным к обильным кровотечениям, но и легко дает синяки.
«Зверобой — это популярная добавка, используемая для поддержки нервной системы и являющаяся естественной альтернативой для борьбы с беспокойством и депрессией».
Кава-кава — еще одна натуральная добавка, которая помогает повысить низкий уровень серотонина и используется для улучшения настроения.
Ранее МедикФорум писал о пользе орехов для восстановления сердца.
Оставить комментарий