Рак, который возникает в 50, 60 или 70 лет — можно увидеть на ногах

«В случае меланомы это часто может быть связано с другими факторами, такими как семейный анамнез, тип вашей кожи и наличие большого количества родинок. И не всегда напрямую связано с количеством солнечных лучей, которым вы подвергались», - говорит Воробьев специально для МедикФорум.

Семейная история меланомы

Большое количество родинок

Более светлые типы кожи

Солнечные ожоги

«Всегда важно проверять свою кожу и всю кожу, даже подошвы ног».

«Самое главное, если вы заметили какие-либо изменения или что-то новое, немедленно идите и проверьтесь».

Что такое меланома?

Симптомы меланомы

Становится больше

Изменение формы

Изменение цвета

Кровоточащие или покрывающиеся корками

Зуд или боль