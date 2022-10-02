Рак, который возникает в 50, 60 или 70 лет — можно увидеть на ногах
Раковые поражения чаще развиваются с возрастом.
Онколог Андрей Воробьев предупредил, что у человека в возрасте 50, 60 или 70 лет «случай неудачи» может привести к развитию рака. В частности, он предупредил о меланоме, которая является разновидностью рака кожи.
«В случае меланомы это часто может быть связано с другими факторами, такими как семейный анамнез, тип вашей кожи и наличие большого количества родинок. И не всегда напрямую связано с количеством солнечных лучей, которым вы подвергались», - говорит Воробьев специально для МедикФорум.
Меланома вызывает «беспокойство», поскольку имеет «самый высокий риск распространения на другие части тела».
Факторы риска включают:
- Семейная история меланомы
- Большое количество родинок
- Более светлые типы кожи
- Солнечные ожоги
«Всегда важно проверять свою кожу и всю кожу, даже подошвы ног».
Вы также должны проверить «заднюю часть ног и области, где вы не подвергаетесь воздействию солнца».
«Самое главное, если вы заметили какие-либо изменения или что-то новое, немедленно идите и проверьтесь».
Что такое меланома?
Меланому вызывают клетки кожи, которые начинают развиваться аномально.
Каждый четвертый случай рака кожи диагностируется у людей в возрасте до 50 лет.
Симптомы меланомы
Обратите внимание на родинку, которая:
- Становится больше
- Изменение формы
- Изменение цвета
- Кровоточащие или покрывающиеся корками
- Зуд или боль
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