Рак, который возникает в 50, 60 или 70 лет — можно увидеть на ногах

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Рак, который возникает в 50, 60 или 70 лет — можно увидеть на ногах


Раковые поражения чаще развиваются с возрастом.

Онколог Андрей Воробьев предупредил, что у человека в возрасте 50, 60 или 70 лет «случай неудачи» может привести к развитию рака. В частности, он предупредил о меланоме, которая является разновидностью рака кожи. 

«В случае меланомы это часто может быть связано с другими факторами, такими как семейный анамнез, тип вашей кожи и наличие большого количества родинок. И не всегда напрямую связано с количеством солнечных лучей, которым вы подвергались», - говорит Воробьев специально для МедикФорум.

Меланома вызывает «беспокойство», поскольку имеет «самый высокий риск распространения на другие части тела».

Факторы риска включают:
  • Семейная история меланомы
  • Большое количество родинок
  • Более светлые типы кожи
  • Солнечные ожоги
«Всегда важно проверять свою кожу и всю кожу, даже подошвы ног».

Вы также должны проверить «заднюю часть ног и области, где вы не подвергаетесь воздействию солнца».
«Самое главное, если вы заметили какие-либо изменения или что-то новое, немедленно идите и проверьтесь».

Что такое меланома?


Меланому вызывают клетки кожи, которые начинают развиваться аномально.


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Каждый четвертый случай рака кожи диагностируется у людей в возрасте до 50 лет.


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Симптомы меланомы


Обратите внимание на родинку, которая:
  • Становится больше
  • Изменение формы
  • Изменение цвета
  • Кровоточащие или покрывающиеся корками
  • Зуд или боль

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