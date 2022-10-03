Врач Андреева: 8 продуктов, богатых калием, которые снижают риск смертельно инсульта
Включение калия в рацион может снизить риск всех видов инсульта у женщин старше 50 лет.
Инсульты происходят, когда кровоснабжение мозга прекращается. В зависимости от степени тяжести они могут привести к летальному исходу. Как и при многих других заболеваниях, то, что вы едите, может играть роль в снижении или повышении риска заболевания.
Диеты с высоким содержанием минерального калия могут снизить вероятность инсульта.
«Высокое потребления калия был связан с более низкой частотой ишемического и геморрагического инсульта и общей смертностью. Высокое потребление калия связано с более низким риском инсульта и ишемического инсульта, а также смертности от всех причин у пожилых женщин, особенно у тех, у кого нет гипертонии»», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Андреева перечислила следующие продукты, богатые калием, чтобы снизить риск:
- Курица - 170 грамм содержит 574 миллиграмма калия
- Банан - один содержит 330 мг
- Авокадо - половина содержит 360 мг
- Брокколи - 80 г в сыром виде содержит 317 мг
- Шпинат - 80 г содержит 545 мг
- Приготовленный лосось - 154 г содержит 634 мг
- Картофель - 175 г вареного содержит 639 мг
- Стакан обезжиренного молока содержит 316 мг
"Согласно исследованию у людей, которые потребляли больше всего калия, вероятность сердечного приступа или инсульта была на 13% ниже, чем у людей, которые потребляли меньше калия", - объясняет терапевт.
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