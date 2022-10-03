Врач Андреева: 8 продуктов, богатых калием, которые снижают риск смертельно инсульта

«Высокое потребления калия был связан с более низкой частотой ишемического и геморрагического инсульта и общей смертностью. Высокое потребление калия связано с более низким риском инсульта и ишемического инсульта, а также смертности от всех причин у пожилых женщин, особенно у тех, у кого нет гипертонии»», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Курица - 170 грамм содержит 574 миллиграмма калия

Банан - один содержит 330 мг

Авокадо - половина содержит 360 мг

Брокколи - 80 г в сыром виде содержит 317 мг

Шпинат - 80 г содержит 545 мг

Приготовленный лосось - 154 г содержит 634 мг

Картофель - 175 г вареного содержит 639 мг

Стакан обезжиренного молока содержит 316 мг

"Согласно исследованию у людей, которые потребляли больше всего калия, вероятность сердечного приступа или инсульта была на 13% ниже, чем у людей, которые потребляли меньше калия", - объясняет терапевт.