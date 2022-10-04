Лучшие продукты при дефиците витамина С
Этот витамин необходим для самых разны система нашего организма, а его дефицит может спровоцировать ставшую уже экзотической цингу. Но восполнять его можно не только за счет цитрусовых.
Витамин С — это то, что не следует упускать из своего питания, и уж тем более в зимний сезон. У этого витамина масса ценных плюсов для организма, помимо собственно поддержания общего состояния здоровья организма. Хотя это не лучшее лекарство от простуды, польза витамина С может включать защиту от дефицита иммунной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем со здоровьем у беременных, болезней глаз и даже морщин на коже. Допустимый верхний уровень потребления (или максимальное количество, которое вы можете принимать в день, что, вероятно, не причинит вреда) составляет 2 000 мг в день для взрослых. Рекомендуемый суточный уровень - 500 мг.
Еда — лучший способ получить все питательные вещества. Наряду с витамином С вы получите множество других витаминов и минералов, а также клетчатку, если едите фрукты, овощи или другие продукты. Конечно, максимум этого витамина в цитрусовых, вроде апельсинов, мандаринов и лимонов. Среди других продуктов:
Клубника: она известна своими антиоксидантными свойствами, а также является хорошим источником витамина С. Содержание витамина С в ней немного больше, чем в одном апельсине.
Гуава: экзотический для россиян источник витаминов, 100 г гуавы содержат 200 мг витамина С.
Киви: одно киви содержит до 84 мг витамина С, а также другие витамины, такие как К и Е.
Брокколи: брокколи поддерживает общее состояние здоровья организма, а также является хорошим источником витамина С, помогает восстанавливать поврежденные ткани и поддерживает иммунитет.
Налегайте также на дыни, краснокочанную капусту, зеленый и красный перец, а также томатный сок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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