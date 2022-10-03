Как отличить пневмонию от бронхита: пульмонолог Абакумов

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кашель

Пульмонолог Олег Абакумов напомнил в интервью, что пневмония в отличие от бронхита является смертельно опасным заболеванием.

Врач Абакумов напомнил, что бронхит – это более серьезный недуг, чем обычная простуда, хотя изначально у человека наблюдаются обычные симптомы ОРВИ – заложенный нос, насморк, бол в горле, кашель. На осложнение простуды и развитие бронхита указывает доминирующий кашель – сначала сухой, затем с мокротой.

«Бронхит сопровождается повышением температуры, сухим кашлем, который с течением времени переходит во влажный с мокротой. Мокрота может быть непрозрачной», - уточнил медик, говоря с «Лентой.ру».

Абакумов отметил, что начало пневмонии практически неотличимо от той же простуды, переходящей в бронхит. Тем не менее, ее возникновение – это очень тревожный сигнал.

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«В отличие от бронхита пневмония несет смертельную опасность. Она не проходит самостоятельно и приводит к летальному исходу при отсутствии своевременного и грамотного лечения», - предупредил врач.

Специалист пояснил, какие симптомы позволяют отличить пневмонию.
  • Боль в груди, которая усиливается при движении.
  • Одышка.
  • Тахикардия (учащенное сердцебиение).
  • Невозможность делать глубокие вдохи.
  • Сильная слабость, утомляемость.
Также Абакумов назвал опасные симптомы пневмонии в виде кровохарканья, хрипов, свистящего дыхания, длительной лихорадки. При их появлении следует незамедлительно обращаться к врачу, подчеркнул эксперт.

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Олег Абакумов
Олег Абакумов
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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Теги : пневмония, бронхит, Олег Абакумов
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