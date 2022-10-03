Как отличить пневмонию от бронхита: пульмонолог Абакумов
Пульмонолог Олег Абакумов напомнил в интервью, что пневмония в отличие от бронхита является смертельно опасным заболеванием.
Врач Абакумов напомнил, что бронхит – это более серьезный недуг, чем обычная простуда, хотя изначально у человека наблюдаются обычные симптомы ОРВИ – заложенный нос, насморк, бол в горле, кашель. На осложнение простуды и развитие бронхита указывает доминирующий кашель – сначала сухой, затем с мокротой.
«Бронхит сопровождается повышением температуры, сухим кашлем, который с течением времени переходит во влажный с мокротой. Мокрота может быть непрозрачной», - уточнил медик, говоря с «Лентой.ру».
Абакумов отметил, что начало пневмонии практически неотличимо от той же простуды, переходящей в бронхит. Тем не менее, ее возникновение – это очень тревожный сигнал.
«В отличие от бронхита пневмония несет смертельную опасность. Она не проходит самостоятельно и приводит к летальному исходу при отсутствии своевременного и грамотного лечения», - предупредил врач.
Специалист пояснил, какие симптомы позволяют отличить пневмонию.
- Боль в груди, которая усиливается при движении.
- Одышка.
- Тахикардия (учащенное сердцебиение).
- Невозможность делать глубокие вдохи.
- Сильная слабость, утомляемость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с ногтями могут говорить о высоком сахаре в крови и диабете.
Олег Абакумов
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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