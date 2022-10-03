Как отличить пневмонию от бронхита: пульмонолог Абакумов

«Бронхит сопровождается повышением температуры, сухим кашлем, который с течением времени переходит во влажный с мокротой. Мокрота может быть непрозрачной», - уточнил медик, говоря с «Лентой.ру».

«В отличие от бронхита пневмония несет смертельную опасность. Она не проходит самостоятельно и приводит к летальному исходу при отсутствии своевременного и грамотного лечения», - предупредил врач.

Боль в груди, которая усиливается при движении.

Одышка.

Тахикардия (учащенное сердцебиение).

Невозможность делать глубокие вдохи.

Сильная слабость, утомляемость.