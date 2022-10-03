Статины могут вызвать выпадение волос

«Большинство людей, принимающих статины, очень хорошо их переносят. Но у некоторых людей есть побочные эффекты. Выпадение волос является менее распространенным побочным эффектом лекарств», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Тошнота

Ощущения покалывания, такие как покалывание, онемение или покалывание на коже

Воспаление печени

Воспаление поджелудочной железы, которое может вызвать боль в животе

Проблемы с кожей, такие как сыпь или прыщи

Сексуальные проблемы: эректильная дисфункция или низкое половое влечение.

Трудности со сном

Промывка кожи

Сонливость

Головокружение

Тошнота или рвота

Вздутие живота или газы

Диарея

Запор

Сыпь

Низкий уровень тромбоцитов в крови

"Существует ряд серьезных побочных эффектов, при которых следует обратиться к врачу. Одним из таких является миозит – воспаление мышц".