Статины могут вызвать выпадение волос
Некоторые люди могут испытывать выпадение волос в результате приема статинов.
Статины используются для снижения уровня холестерина. При правильном применении это означает, что они могут в конечном итоге снизить риск серьезных осложнений, таких как сердечные заболевания, сердечные приступы и инсульты. Но, как и у всех лекарств, есть побочные эффекты, которых следует опасаться.
«Большинство людей, принимающих статины, очень хорошо их переносят. Но у некоторых людей есть побочные эффекты. Выпадение волос является менее распространенным побочным эффектом лекарств», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Другими менее распространенными побочными эффектами являются:
- Тошнота
- Ощущения покалывания, такие как покалывание, онемение или покалывание на коже
- Воспаление печени
- Воспаление поджелудочной железы, которое может вызвать боль в животе
- Проблемы с кожей, такие как сыпь или прыщи
- Сексуальные проблемы: эректильная дисфункция или низкое половое влечение.
Вы также можете испытать:
- Трудности со сном
- Промывка кожи
- Сонливость
- Головокружение
- Тошнота или рвота
- Вздутие живота или газы
- Диарея
- Запор
- Сыпь
- Низкий уровень тромбоцитов в крови
"Существует ряд серьезных побочных эффектов, при которых следует обратиться к врачу. Одним из таких является миозит – воспаление мышц".
Ранее МедикФорум писал о том, как правильно принимать статины.
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