Статины могут вызвать выпадение волос

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Статины могут вызвать выпадение волос


Некоторые люди могут испытывать выпадение волос в результате приема статинов.


Статины используются для снижения уровня холестерина. При правильном применении это означает, что они могут в конечном итоге снизить риск серьезных осложнений, таких как сердечные заболевания, сердечные приступы и инсульты. Но, как и у всех лекарств, есть побочные эффекты, которых следует опасаться.


«Большинство людей, принимающих статины, очень хорошо их переносят. Но у некоторых людей есть побочные эффекты. Выпадение волос является менее распространенным побочным эффектом лекарств», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Другими менее распространенными побочными эффектами являются:
  • Тошнота
  • Ощущения покалывания, такие как покалывание, онемение или покалывание на коже
  • Воспаление печени
  • Воспаление поджелудочной железы, которое может вызвать боль в животе
  • Проблемы с кожей, такие как сыпь или прыщи
  • Сексуальные проблемы: эректильная дисфункция или низкое половое влечение.
Более распространенные побочные эффекты могут включать мышечные боли, болезненность или слабость, спазмы или боль в животе и головные боли.


Могут ли статины привести к выпадению волос


Вы также можете испытать:
  • Трудности со сном
  • Промывка кожи
  • Сонливость
  • Головокружение
  • Тошнота или рвота
  • Вздутие живота или газы
  • Диарея
  • Запор
  • Сыпь
  • Низкий уровень тромбоцитов в крови
"Существует ряд серьезных побочных эффектов, при которых следует обратиться к врачу. Одним из таких является миозит – воспаление мышц".


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Статины могут вызвать выпадение волос