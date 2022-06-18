Статины: серьезные побочные эффекты, которые сигнализируют о заболевании легких и панкреатите
При правильном приеме статины могут не только снизить уровень холестерина, но и в конечном итоге снизить риск серьезных осложнений, таких как сердечные заболевания, сердечные приступы и инсульты. Однако, как и у всех лекарств, есть побочные эффекты, которых следует опасаться.
Симвастатин является одним из таких статинов. Его назначают людям с высоким уровнем холестерина в крови, а также тем, у кого в семье есть сердечные заболевания или «долгосрочные» состояния здоровья, такие как ревматоидный артрит. Врачи также могут предложить его пациентам с диабетом 1 или 2 типа.
Необычно испытывать побочные эффекты от приема симвастатина, но они возникают примерно у одного из 1000 человек. Следует прекратить прием лекарства и позвонить своему врачу общей практики, если вы заметите какие-либо серьезные последствия: если белки ваших глаз становятся желтыми, или ваша кожа становится желтой, или если у вас есть бледный кал и темная моча.
«Это могут быть признаки проблем с печенью», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум. - А если у вас кашель, одышка и вы похудели — это «может быть признаком» заболевания легких.
Кардиолог перечислил следующие признаки серьезных побочных эффектов:
Вы получаете необъяснимую мышечную боль, болезненность, слабость или судороги (это более вероятно, если вы принимаете более высокую дозу симвастатина, и это может произойти через несколько недель или месяцев после того, как вы впервые начали принимать это лекарство) — это может быть признаками распад мышц и поражение почек.
У вас сильная боль в желудке — это может быть признаком острого панкреатита.
У вас появляется кожная сыпь с розово-красными пятнами, особенно на ладонях или подошвах ног — это может быть признаком кожной реакции, мультиформной эритемы.
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