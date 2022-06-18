Статины: серьезные побочные эффекты, которые сигнализируют о заболевании легких и панкреатите

«Это могут быть признаки проблем с печенью», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум. - А если у вас кашель, одышка и вы похудели — это «может быть признаком» заболевания легких.

Симвастатин является одним из таких статинов. Его назначают людям с высоким уровнем холестерина в крови, а также тем, у кого в семье есть сердечные заболевания или «долгосрочные» состояния здоровья, такие как ревматоидный артрит. Врачи также могут предложить его пациентам с диабетом 1 или 2 типа.Необычно испытывать побочные эффекты от приема симвастатина, но они возникают примерно у одного из 1000 человек. Следует прекратить прием лекарства и позвонить своему врачу общей практики, если вы заметите какие-либо серьезные последствия: если белки ваших глаз становятся желтыми, или ваша кожа становится желтой, или если у вас есть бледный кал и темная моча.(это более вероятно, если вы принимаете более высокую дозу симвастатина, и это может произойти через несколько недель или месяцев после того, как вы впервые начали принимать это лекарство) — это может быть признаками распад мышц и поражение почек.— это может быть признаком острого панкреатита.— это может быть признаком кожной реакции, мультиформной эритемы.Ранее Медикфорум писал о продуктах для снижения холестерина.