Врач рассказал о необычном способе усилить эффект анальгетиков

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прием лекарства

Терапевт Водовозов сообщил, что препараты-анальгетики могут быть вдвое эффективнее при использовании кофе.

В комментарии терапевта Алексея Водовозова Ura.ru прозвучало мнение:

«Таблетки от боли работают с удвоенной силой, если запивать их кофе».

Водовозов объяснил, что под действием  кофеина увеличивается биодоступность обезболивающих. В результате анальгетики быстрее проникают в кровь и вместе с кровотоком – в центральную нервную систему, то и дает ускоренный анальгезирующий эффект.

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«Быстрее действуют, у них меньше побочек и более выраженный яркий прямой эффект», - сказал медик об анальгетиках, запитых кофе.

Терапевт добавил, что бояться такого  сочетания не нужно, к «страшным последствиям» оно не приведет. Он напомнил, что кофеин является одним из составных компонентов многих препаратов от боли.

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Алексей Водовозов
Алексей Водовозов
Здоровье
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Теги : лечение боли, польза кофе, Алексей Водовозов