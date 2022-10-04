Врач рассказал о необычном способе усилить эффект анальгетиков
Терапевт Водовозов сообщил, что препараты-анальгетики могут быть вдвое эффективнее при использовании кофе.
В комментарии терапевта Алексея Водовозова Ura.ru прозвучало мнение:
«Таблетки от боли работают с удвоенной силой, если запивать их кофе».
Водовозов объяснил, что под действием кофеина увеличивается биодоступность обезболивающих. В результате анальгетики быстрее проникают в кровь и вместе с кровотоком – в центральную нервную систему, то и дает ускоренный анальгезирующий эффект.
«Быстрее действуют, у них меньше побочек и более выраженный яркий прямой эффект», - сказал медик об анальгетиках, запитых кофе.
Терапевт добавил, что бояться такого сочетания не нужно, к «страшным последствиям» оно не приведет. Он напомнил, что кофеин является одним из составных компонентов многих препаратов от боли.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием некоторых БАДов может вызывать рак.
Алексей Водовозов
Здоровье
врач-терапевт высшей категории
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