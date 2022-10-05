Время засыпания и пробуждения влияет на разные аспекты здоровья
Сон необходим для физического и психического здоровья, и привычное время засыпания, а также пробуждения людей влияет на разные аспекты функционирования их организма.
Новое исследование, опубликованное в журнале Experimental Physiology, показало: люди, предпочитающие поздно ложиться спать по сравнению с «жаворонками», имеют совершенно разные результаты в отношении здоровья. В частности, с разницей в циклах сна и бодрствования связаны метаболические различия. Ученые обнаружили, что люди-«совы» имеют сниженную способность использовать жир для получения энергии, и он склонен накапливаться в организме, повышая риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
За людьми, засыпающими рано или поздно вечером, вели наблюдение исследователи из Университета Рутгерса. Они установили, что люди, которые засыпают рано, «больше полагаются на жир как на источник энергии» и более активны в течение дня. Организм поздно засыпающих использует меньше жира для получения энергии в состоянии покоя и во время физических упражнений.
Также было обнаружено, что «совы» более устойчивы к действию инсулина, то есть, их телам требуется больше инсулина для снижения уровня глюкозы в крови, и их организм предпочитает в качестве источника энергии углеводы, а не жиры. Среди людей, которые поздно укладываются спать, распространены нарушения, связанные с потреблением углеводов, – тяга к сладкому, алкоголизм. В свою очередь, предыдущие исследования показали, что люди, которые засыпают после полуночи, имеют на 25% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в связи с нарушениями метаболического характера.
Ученые отмечают, что достаточный сон важен для общего самочувствия, а также для здоровья сердца и кровообращения, а большинству взрослых людей следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки. Но также большое значение имеет время засыпания и пробуждения, которое влияет на разные аспекты здоровья. Специалисты полагают, что чем точнее оно соответствует естественным биоритмам, тем активнее осуществляются метаболизм и процессы жиросжигания.
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