Как прожить дольше: озвучены семь «простых советов» для долголетия

«Мы все больше ведем малоподвижный образ жизни, хотя с возрастом становится все труднее наращивать мышечную массу. Чтобы сопротивляться старению, нужно укреплять мышцы, а для того – больше двигаться», - сказал доктор Ноэль Янг.

«Уровень сахара в крови повышается естественным образом после еды, поэтому его можно снизить, сократив потребление сладких продуктов и напитков, а также рафинированных углеводов – белого хлеба, картофеля, макароны», - озвучил совет специалист.