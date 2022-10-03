Как прожить дольше: озвучены семь «простых советов» для долголетия
Некоторые изменения в образе жизни могут помочь предотвратить хронические заболевания, которые ассоциируются с более быстрым старением и ранним уходом из жизни. Это в результате позволяет прожить дольше.
Издание Express опубликовало несколько «простых советов» специалиста по клиническим инновациям доктора Ноэля Янга, которые помогают прожить дольше
Меньше сидеть. Ученый констатирует: одним из характерных показателей старения является ослабление и сокращение мышц. Начиная примерно с 35 лет человеческое тело теряет около одного процента мышечной массы каждый год – это делает все более весомым возрастом риск таких проблем, как остеопороз, общая слабость, падения, переломы.
«Мы все больше ведем малоподвижный образ жизни, хотя с возрастом становится все труднее наращивать мышечную массу. Чтобы сопротивляться старению, нужно укреплять мышцы, а для того – больше двигаться», - сказал доктор Ноэль Янг.
Есть здоровую пищу. По словам эксперта, богатые клетчаткой продукты, такие как овощи, бобы, злаки и фрукты, связаны с более длинными теломерами и увеличением продолжительности жизни. Эти продукты богаты питательными веществами, такими как витамин С, витамин Е и бета-каротин, а также другими антиоксидантами. Их клетчатка, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина и поддерживать здоровый биом кишечника.
Также имеет значение употребление здоровых жиров, таких как рыба, авокадо и орехи.
Управлять стрессом. Хронический стресс связан с укорочением теломер – участков хромосом, чья величина ассоциируется с продолжительностью жизни. Чем длиннее теломеры, тем дольше можно прожить, вот почему важно уметь не поддаваться сильному беспокойству.
Спать от семи до девяти часов. Лишение сна также ведет к тому, что теломеры быстрее укорачиваются. Для долгой жизни важно спать от семи до девяти часов в день, причем сон должен быть качественным.
Контролировать уровень сахара в крови. Слишком высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и нервы, поспособствовать развитию диабета, других хронических заболеваний.
«Уровень сахара в крови повышается естественным образом после еды, поэтому его можно снизить, сократив потребление сладких продуктов и напитков, а также рафинированных углеводов – белого хлеба, картофеля, макароны», - озвучил совет специалист.
Ограничение калорий. Доктор Янг рассказал: некоторые исследования на животных показали, что более редкие приемы пищи ассоциируются с уменьшение негативных последствий старения, а также с более продолжительной жизнью. Некоторые ученые полагают, что некритичное голодание приводит организм в состояние легкого стресса, что содействует переключению генов, которые активируют клетки.
Контроль уровня витамина D. Низкий уровень витамина D связан с сокращением продолжительности жизни. В темные холодные месяцы особенно важно контролировать содержание важного витамина и принимать его в виде добавок при необходимости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для сохранения здорового сердца важно не сидеть на стуле много времени.
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