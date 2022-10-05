Синдром беспокойный ног может быть признаком дефицита витамина D

"СБН иногда вызывается дефицитом железа или почечной недостаточностью. Но ученые также считают, что это может быть признаком дефицита витамина D. Именно дефицит витамина D может вызвать СБН, «неизвестно»; однако исследования обнаружили «ассоциацию» между ними", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Это исследование показывает, что добавки с витамином D улучшают тяжесть симптомов СБН, и подтверждает, что дефицит витамина Д предположительно связан с СБН».