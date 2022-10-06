Врач объяснил, что значит, когда в качестве причины смерти называют «старость»

«Причина, по которой многие пожилые люди тихо умирают во сне, заключается в том, что их системы глотания не работают, они вдыхают пищу, жидкость, слюну в легкие, подхватывают пневмонию и умирают», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Врачи не всегда знают точную причину смерти пожилого человека, потому что у них могут быть состояния, которые слегка совпадают, что может затруднить установление официальной причины".



