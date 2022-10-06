Что такое моральное выгорание: общие признаки нового типа стресса
Ученые говорят о новом типе выгорания, который является более экстремальным и может вызвать серьезные эмоциональные расстройства.
Исследование, проведенное специалистами Шеффилдского университета в сотрудничестве с другими учеными, показало, что люди стали подвергаться новому интенсивному типу стресса, который был условно назван экспертами моральным выгоранием. Данный тип стрессового состояния связан с пребыванием в среде, поддерживающей ценности, которые не разделяет человек.
Профессор Карина Нильсен, заведующая кафедрой психологии труда Шеффилдского университета, заметила, что новый тип выгорания является «более экстремальным» и может вызвать сильное психоэмоциональное напряжение, способное повлиять на психическое, эмоциональное и физическое здоровье, рабочую производительность, коммуникацию и другие аспекты жизни.
Каковы признаки морального выгорания? Профессор Нильсен назвала следующие признаки того, что человек, возможно, испытывает моральное выгорание.
- Чувство большей усталости.
- Постоянное откладывание дел, работы.
- Чувство беспокойства, тревоги в течение дня.
- Невозможность отключиться от работы, расслабиться.
- Наличие навязчивых мыслей о работе или домашних заботах.
- Представление, что все сложится наихудшим образом.
- Чувство незаинтересованности и отстраненности от работы, повседневной жизни.
- Эмоциональное, умственное и физическое истощение.
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