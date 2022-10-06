Что такое моральное выгорание: общие признаки нового типа стресса

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усталость

Ученые говорят о новом типе выгорания, который является более экстремальным и может вызвать серьезные эмоциональные расстройства.

Исследование, проведенное специалистами Шеффилдского университета в сотрудничестве с другими учеными, показало, что люди стали подвергаться новому интенсивному типу стресса, который был условно назван экспертами моральным выгоранием. Данный тип стрессового состояния связан с пребыванием в среде, поддерживающей ценности, которые не разделяет человек.

Профессор Карина Нильсен, заведующая кафедрой психологии труда Шеффилдского университета, заметила, что новый тип выгорания является «более экстремальным» и может вызвать сильное психоэмоциональное напряжение, способное повлиять на психическое, эмоциональное и физическое здоровье, рабочую производительность, коммуникацию и другие аспекты жизни.

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Каковы признаки морального выгорания? Профессор Нильсен назвала следующие признаки того, что человек, возможно, испытывает моральное выгорание.
  • Чувство большей усталости.
  • Постоянное откладывание дел, работы.
  • Чувство беспокойства, тревоги в течение дня.
  • Невозможность отключиться от работы, расслабиться.
  • Наличие навязчивых мыслей о работе или домашних заботах.
  • Представление, что все сложится наихудшим образом.
  • Чувство незаинтересованности и отстраненности от работы, повседневной жизни.
  • Эмоциональное, умственное и физическое истощение.
Эксперт подчеркнула: как бы это ни казалось невозможным, при выгорании необходимо взять паузу, отпуск. Люди часто переживают моральную травму из-за ощущения, что они не в силах контролировать разные вещи. Но если отсутствие возможности что-либо контролировать пугает, нужно взять под контроль то, что можно. Для этого следует изменить свое отношение к кризисной ситуации. Вместо того, чтобы сидеть в страхе, спрашивая себя, что в этом хорошего, нужно задать вопрос: каковы положительные результаты? В кризисах присутствует минимум одно положительное свойство: они дают опыт и закалку, учат поиску решений из трудных обстоятельств.

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