По сетчатке глаз можно определить ожидаемую продолжительность жизни
Исследователи обнаружили связь между биологическим возрастом сетчатки глаза человека и риском ранней смерти.
Британский журнал офтальмологии (British Journal of Ophthalmology) рассказал об исследовании с участием почти 47 000 взрослых человек, которое показало, что по состоянию сетчатки газ можно определить ожидаемую продолжительность жизни человека. В частности, ученые из Центра глазных исследований Австралии заключили, что
«люди, у которых сетчатка глаз по своему состоянию «старше» их фактического возраста, больше рискуют скончаться в течение следующего десятилетия».
Сетчатка, будучи мембраной в задней части глаза, содержит миллионы светочувствительных клеток и других нервных клеток, которые получают и организуют зрительную информацию. Авторы новой работы считают, что по состоянию сетчатки можно определить наличие системных патологических процессов, сосудистых и неврологических заболеваний, связанных с повышенным риском смертности. К такому выводу они пришли после 11-летних наблюдений за людьми возрастом от 40 до 69 лет. У каждого из участников проекта сканировалось состояние глазной сетчатки. Исследователи использовали технологию с задействованием искусственного интеллекта, позволяющую определить возраст сетчатки человека по изображениям глазного дна.
Ученые обнаружили, что у многих испытуемых наблюдался разрыв биологического возраста сетчатки с хронологическим возрастом: она была слишком ослаблена, изношена или повреждена. Проведя дальнейшие расчеты, специалисты констатировали, что возраст глазной сетчатки может быть независимым предиктором повышенного риска смертности. По их словам, сетчатка очень чувствительна процессу старения и связанным с ним кумулятивным возрастным повреждениям, которые увеличивают риск смертности.
«Возраст сетчатки может быть клинически значимым биомаркером старения. Полученные данные дополняют доказательства того, что сеть мелких сосудов сетчатки является надежным показателем общего состояния системы кровообращения и мозга», - цитирует ученых British Journal of Ophthalmology.
Специалисты отмечают, что предложенный ими метод позволяет определять подверженность человека болезни Альцгеймера.
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