По сетчатке глаз можно определить ожидаемую продолжительность жизни

«люди, у которых сетчатка глаз по своему состоянию «старше» их фактического возраста, больше рискуют скончаться в течение следующего десятилетия».

«Возраст сетчатки может быть клинически значимым биомаркером старения. Полученные данные дополняют доказательства того, что сеть мелких сосудов сетчатки является надежным показателем общего состояния системы кровообращения и мозга», - цитирует ученых British Journal of Ophthalmology.