Врачом названы симптомы рака молочной железы, которые «наиболее легко упустить»

«Обращайте внимание на любые изменения кожи. Рак молочной железы может вызывать сыпь и пятна на груди, участки покраснения, или же на груди может появляться синий оттенок, который выглядит как синяк», - сказала доктор Дебора Ли

Рак молочной железы может возникнуть в любом возрасте, особенно часто он поражает женщин старше 50 лет. Хорошая новость заключается в том, что раннее выявление опухоли может повысить шансы на выздоровление. Пожалуй, ее самым известным тревожным сигналом является появление участка с уплотнением, утолщенной тканью в молочной железе. В то же время некоторые симптомы могут быть «легко упущены», сообщила доктор Дебора Ли.По словам медика, существует много разных типов рака молочной железы, характеризующихся различными симптомами. Внешний вид груди может дать подсказку. Если кожа красная, горячая или болезненная, это может свидетельствовать о воспалительном раке молочной железы.Кроме того, кожа груди может воспаляться, ее поры могут расширяться, принимая вид апельсиновой кожуры. Сосок может изменять свою форму, он втягивается внутрь груди.Другим симптомом, который легко пропустить, является кожный зуд. При этом в области ареолы могут возникать, сухие покраснения с корочками.В целом, подчеркнула врач, женщинам следует обращать внимание на любые изменения с грудью.Медик добавила, что в случае рака молочной железы также могут возникать уплотнения, шишки в подмышечных впадинах или на шее.Специалист порекомендовала всем взрослым женщинам один раз в месяц вставать перед зеркалом и внимательно рассматривать свою грудь. Также следует медленно поднимать руки над головой, внимательно следя за тем, симметрично ли грудь меняет форму. Помимо этого, грудь следует проверять на наличие уплотнений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам не следует мочиться , принимая душ.