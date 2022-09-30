Почему женщинам не следует мочиться, принимая душ: объясняет врач

«Дисфункция мочевого пузыря, которая может возникнуть из-за частого мочеиспускания стоя у женщин, серьезно повышает для них рис такой проблемы, как потеря контроля над ним и непроизвольное выделение мочи».

Лишь немногие признаются в этом, но большинство все же делает: речь идет о мочеиспускании стоя, когда принимается душ. Гинеколог Татьяна Коледова объяснила в беседе с «МедикФорум», почему женщинам не следует мочиться таким образом регулярно.Если поступать так постоянно, могут возникнуть проблемы с мочевым пузырем в среднесрочной и долгосрочной перспективе, подчеркнула медик.По словам врача-гинеколога, женская анатомия не создана для того, чтобы мочиться стоя. В этом случае мышцы тазового дна в женском теле не могут полностью расслабиться, а это означает, что мочевой пузырь не опорожняется полностью, до конца. Такая особенность повышает риск развития инфекционных, воспалительных явлений, заметила Коледова.Кроме того, остающаяся в пузыре моча раздражает его, провоцируя учащенные позывы в туалет. Частое мочеиспускание, в свою очередь, ослабляет мочевой пузырь, ухудшая его способность выдерживать даже адекватный объем жидкости.Также специалист назвала еще одно обстоятельство против мочеиспускания в душе. Ссылаясь на эксперимент Павлова с собакой, Коледова рассказала: у любого человека, который регулярно мочиться, принимая душе, в конечном итоге в мозге сформируется прочная ассоциация между звуком бегущей воды и потребностью в мочеиспускании . Формирование такого рефлекса может серьезно осложнить жизнь, поскольку потребность в туалете из-за него будет возникать в неподходящие, неудобные моменты.Поэтому гинеколог советует сходить в туалет, как обычно, перед тем, как принять душ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что можно чувствовать , когда возникают проблемы с щитовидной железой.