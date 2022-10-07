Сгустки крови: игнорирование этих признаков в ноге повышает вероятность ампутации
Врач подчеркивает важность обнаружения признаков как можно скорее.
Ампутации очень часто вызываются потерей притока крови к конечностям, часто из-за того, что сгусток крови блокирует артерию или кровеносный сосуд. Поскольку симптомы могут быть расплывчатыми или нечеткими, лечение может быть в значительной степени отложено. Однако несвоевременное лечение тромбов может иметь последствия, изменяющие жизнь.
«Острая ишемия конечностей — это внезапное снижение перфузии конечностей, вызывающее потенциальную угрозу жизнеспособности конечностей. Это событие может быть вызвано, среди прочих причин, тромбозом, эмболией или травмой. Прогноз суровый, с зарегистрированными показателями ампутаций до 25 процентов и внутрибольничной смертностью от 9 до 15 процентов. Задержка в лечении острой ишемии нижних конечностей увеличивает риск ампутации», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Тромбоз — это медицинский термин, обозначающий местную коагуляцию или свертывание крови в части системы кровообращения. Эти механизмы свертывания могут быть спасительными, когда они останавливают кровотечение, но смертельными, когда они происходят внутри вены или артерии.
Медицинский термин для тромба, образовавшегося в голени, бедре или тазу, — тромбоз глубоких вен. Чаще всего это происходит в результате травмы, но поведение, замедляющее кровоток, например ограниченное движение или длительное сидение, также может вызвать осложнения.
«Около половины людей с ТГВ вообще не имеют симптомов. Наиболее распространенные симптомы ТГВ, возникающие в пораженной части тела включают припухлост, боль и покраснение кожи».
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