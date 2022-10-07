Сгустки крови: игнорирование этих признаков в ноге повышает вероятность ампутации





«Острая ишемия конечностей — это внезапное снижение перфузии конечностей, вызывающее потенциальную угрозу жизнеспособности конечностей. Это событие может быть вызвано, среди прочих причин, тромбозом, эмболией или травмой. Прогноз суровый, с зарегистрированными показателями ампутаций до 25 процентов и внутрибольничной смертностью от 9 до 15 процентов. Задержка в лечении острой ишемии нижних конечностей увеличивает риск ампутации», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Около половины людей с ТГВ вообще не имеют симптомов. Наиболее распространенные симптомы ТГВ, возникающие в пораженной части тела включают припухлост, боль и покраснение кожи».