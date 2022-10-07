Повышенная усталость может говорить о скрытых заболеваниях: врач Ликов
По словам врача-терапевта и кардиолога Ивана Ликова, распространенной медицинской причиной повышенной усталости являются болезни щитовидной железы.
В интервью врача Ликова прозвучало предостережение о том, что повышенная усталость может говорить о скрытых заболеваниях. В частности, таким заболеванием может быть гипотирезоз, проявления которого обычно списывают на последствия переутомления и недосыпа.
Гипотиреоз означает, что щитовидная железа ослаблена и с трудом справляется с задачей по выработке гормонов – их уровень, соответственно, снижается. Жертвы этого заболевания страдают от апатии, потери тонуса, энергии, но объясняют это многими внешними обстоятельствами
«При этом состоянии очень часто наблюдается сильная усталость, слабость, вялость, утомляемость, повышение массы тела, иногда может наблюдаться выраженный отечный синдром», – сказал врач Ликов «Москве 24».
Людям, испытывающим повышенную усталость, медик порекомендовал обследовать щитовидную железу, сдать анализ крови на содержание гормонов.
Специалист добавил, что провоцировать усталость, мешающую вести привычную жизнь, могут также срытые хронические вирусные инфекции.
«Очень часто синдром хронической усталости вызывает вирус Эпштейна-Барр», - проинформировал Иван Ликов.
Еще одной скрытой причиной усталости он назвал анемию, при которой снижается содержание эритроцитов и кислорода, происходит ослабление иммунитета. Провоцируют анемию недостаток железа, а также витамина B12.
Помимо этого, в состояние постоянного утомления и вялости человека вводит депрессия, характеризуемая нарушением выработки в мозге веществ-нейромедиаторов, обеспечивающих психике возможность расслабляться и испытывать приятные эмоции.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в последнее время у людей все чаще диагностируют такой тип стресса как моральное выгорание.
Иван Ликов
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ
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