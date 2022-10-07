Необычная добавка из горькой дыни улучшает состояние при артрите

"Ученые отметили, что люди, которым давали горькую дыню, сообщали о меньшей боли в коленях и не нуждались в большом количестве «спасательных» обезболивающих, чтобы справиться с невыносимой болью. У тех, кто получал плацебо, также было меньше боли, но им требовалось больше обезболивающих в течение трех месяцев", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МежикФорум.

Многие люди с артритом часто в конечном итоге полагаются на сильные обезболивающие. Но исследования показали, что определенные продукты могут снизить потребность в обезболивающих. Один необычный продукт под названием горькая дыня, доступный в качестве добавки, показал многообещающие результаты после трех месяцев ежедневного употребления.Горькая дыня — это тропический фрукт, который является основным продуктом многих азиатских кухонь. Исследование показало, что это питательное веществодля пациентов с остеоартритом.В течение трех месяцев исследователи давали горькую дыню тридцати восьми людям с остеоартритом коленей. Добавки принимались три раза в день и содержали 500 миллиграммов горькой дыни.Они также дали плацебо еще 37 людям с таким же заболеванием.Известно, что горькая дыня содержит вещества которые могут уменьшить воспаление в костях и суставах. Предыдущие исследования показали, что горькая дыня может регулировать иммунный ответ организма.Ранее МедикФорум писал о продуктах для омоложения кожи.