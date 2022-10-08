Онколог Воробьев: специфический привкус во рту является симптомом опухоли в легких

«Симптомы рака легких могут включать металлический привкус или измененный вкус. Металлический привкус, в том числе горький или кислый, является частым побочным эффектом рака легких, лекарств и химиотерапии. Люди, страдающие ксеростомией (сухостью во рту), часто также страдают диспепсией. Ксеростомия обычно возникает у курильщиков, так как употребление табака и никотина усугубляет симптомы сухости во рту. Металлический привкус часто может быть причиной плохого питания, поскольку он вызывает отвращение к определенным продуктам, потому что вкус еды неприятный или другой», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Рак легких является не только одним из самых смертоносных видов рака, но и одним из самых распространенных. Это происходит, когда агенты, вызывающие рак, запускают рост вредных клеток в легких. По мере того как они начинают разрастаться и размножаться, опухоль начинает проникать в ткань органа и продолжает распространяться на другие части тела. Один из лучших способов предотвратить смерть человека — вовремя заметить предупреждающие знаки.Раннее выявление заболевания благоприятно для всех видов рака, но стадия обнаружения особенно важна для рака легких.Он обычно характеризуется кашлем, который сохраняется более трех недель и может сопровождаться болью в груди или одышкой.Болезнь проявляется по-разному в каждом случае, однако симптомы могут варьироваться от человека к человеку в зависимости от стадии заболевания. Не все будут подвержены одинаковому риску заболевания, поскольку образ жизни является сильным фактором, определяющим риск рака легких.Пожилой возраст является самым большим фактором риска, поскольку он отражает повреждение ДНК с течением времени, что может привести к повреждению биологических процессов.Курение также является сильнейшим фактором риска развития самого агрессивного из всех видов рака легких – мелкоклеточного рака легких.Ранее МедикФорум писал о том, как ускорить обмен веществ.