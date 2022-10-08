Сильная тревога может быть симптомом сердечного приступа у женщин — другие признаки
Кардиолог назвал приступы сердечного приступа, которые могут испытывать женщины.
«У женщин может быть ощущение надвигающейся гибели. Чувство, что происходит что-то очень серьезное и что это находится вне контроля. Это сечетатеся с жаром, потливостью, слабостью», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Исследование показало, что женщины на 50% чаще получают неправильный первоначальный диагноз после сердечного приступа и в два раза реже, чем мужчины, своевременно получают жизненно необходимое лечение.
Три четверти (73 процента) женщин не осознают, что ишемическая болезнь сердца уносит в два раза больше жизней, чем рак груди каждый год. И три из пяти женщин (60 процентов) не знали, что риск сердечных заболеваний увеличивается после менопаузы.
Наиболее распространенный симптом сердечного приступа у женщин такой же, как и у мужчин: ощущение сильного давления или тяжести в груди, которое длится более нескольких минут.
"Также могут присутствовать слабость, потливость или одышка, а также дискомфорт в руках, шее, челюсти или плечах. Артериальное давление может упасть, и сердце может начать биться нерегулярно, слишком быстро или слишком медленно".
Все это может вызвать дистресс, панику и ощущение, что может произойти что-то плохое.
Ранее МедикФорум писал о том, как ускорить обмен веществ.
Оставить комментарий