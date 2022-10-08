Сильная тревога может быть симптомом сердечного приступа у женщин — другие признаки

«У женщин может быть ощущение надвигающейся гибели. Чувство, что происходит что-то очень серьезное и что это находится вне контроля. Это сечетатеся с жаром, потливостью, слабостью», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Также могут присутствовать слабость, потливость или одышка, а также дискомфорт в руках, шее, челюсти или плечах. Артериальное давление может упасть, и сердце может начать биться нерегулярно, слишком быстро или слишком медленно".