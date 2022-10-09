Врач Комарова: боль в спине и тазу указывает на гинекологический рак

«Боль или давление в спине и тазу» являются симптомами гинекологического рака. У многих женщин есть ранние предупреждающие признаки».

Ощущение вздутия живота и сытости вскоре после еды

Возникновение кровянистых выделений / кровотечений между менструациями, постменопаузой и после полового акта

Боль и давление во время мочеиспускания

Зуд, жжение, боль, отек или болезненность вульвы

Необычные обильные выделения из влагалища

Срочная потребность в мочеиспускании или мочеиспускание чаще, чем обычно

«Единственный гинекологический рак, который может обнаружить тест — это рак шейки матки, он не может выявить ни один из четырех других гинекологических видов рака. Чтобы пройти обследование, не обязательно иметь симптомы. Даже если у вас нет никаких опасений, невероятно важно, чтобы женщины регулярно проходили скрининг шейки матки.», — сказала она.