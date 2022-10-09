Врач Комарова: боль в спине и тазу указывает на гинекологический рак
Врач предупредила, что боль или давление в спине или тазу могут быть признаком гинекологического рака.
Гинекологический рак относится к раку, который начинается в женской репродуктивной системе. К ним относятся рак яичников, рак шейки матки и рак вульвы среди других. Как и при любом заболевании, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за медицинской помощью.
По словам эксперта, некоторые, казалось бы, безобидные боли и изменения в нашем теле могут быть признаком чего-то более серьезного.
Акушер-гинеколог Елизавета Комарова поделилась специально для МедикФорум некоторыми симптомами, которых следует опасаться.
«Боль или давление в спине и тазу» являются симптомами гинекологического рака. У многих женщин есть ранние предупреждающие признаки».
Она перечислила другие признаки как:
- Ощущение вздутия живота и сытости вскоре после еды
- Возникновение кровянистых выделений / кровотечений между менструациями, постменопаузой и после полового акта
- Боль и давление во время мочеиспускания
- Зуд, жжение, боль, отек или болезненность вульвы
- Необычные обильные выделения из влагалища
- Срочная потребность в мочеиспускании или мочеиспускание чаще, чем обычно
«Единственный гинекологический рак, который может обнаружить тест — это рак шейки матки, он не может выявить ни один из четырех других гинекологических видов рака. Чтобы пройти обследование, не обязательно иметь симптомы. Даже если у вас нет никаких опасений, невероятно важно, чтобы женщины регулярно проходили скрининг шейки матки.», — сказала она.
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