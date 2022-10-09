Ковид ослабляет иммунный ответ плаценты

"Инфекция может оказать серьезное влияние на плаценту, которая жизненно важна для обеспечения плода кислородом, питательными веществами и иммунной защиты. В рамках исследования обследовано 164 беременных женщины. Из них 24 неинфицированных здоровых пациента, которых использовали в качестве контрольной группы, и 140 человек заразились COVID-19. Участницы родили детей примерно в одно и то же время: от 37 до 38 недель. Число преждевременных родов среди матерей с Covid в три раза выше, чем у матерей без него", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Это крупнейшее на сегодняшний день исследование плацент женщин, перенесших COVID-19 во время беременности. Мы были удивлены, обнаружив, что у женщин, перенесших COVID-19 во время беременности, плаценты имели нарушенный иммунный ответ на новую инфекцию».