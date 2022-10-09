Ковид ослабляет иммунный ответ плаценты
Новое исследование показало, что даже после «легкого» случая COVID-19 плацента может иметь «значительно ослабленный» иммунный ответ, что увеличивает риск других инфекций во время беременности.
С самого начала пандемии Covid мы продолжали узнавать больше об этом заболевании и о том, какое продолжительное воздействие оно может оказать на организм. Например, теперь широко известно, что некоторые люди будут жить с симптомами в течение нескольких месяцев после первоначального заражения, и теперь исследования показали, что это может иметь особое влияние на беременных женщин.
"Инфекция может оказать серьезное влияние на плаценту, которая жизненно важна для обеспечения плода кислородом, питательными веществами и иммунной защиты. В рамках исследования обследовано 164 беременных женщины. Из них 24 неинфицированных здоровых пациента, которых использовали в качестве контрольной группы, и 140 человек заразились COVID-19. Участницы родили детей примерно в одно и то же время: от 37 до 38 недель. Число преждевременных родов среди матерей с Covid в три раза выше, чем у матерей без него", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.
И около 75 процентов пациентов с COVID-19 были зарегистрированы как бессимптомные или имеющие «легкие симптомы».
«Это крупнейшее на сегодняшний день исследование плацент женщин, перенесших COVID-19 во время беременности. Мы были удивлены, обнаружив, что у женщин, перенесших COVID-19 во время беременности, плаценты имели нарушенный иммунный ответ на новую инфекцию».
Врач добавила, что это открытие было лишь «верхушкой айсберга», когда дело доходит до понимания того, как COVID-19 может повлиять на развитие плода или плаценты.
Плацента уязвима для COVID-19, и инфекция меняет способ работы плаценты, что, в свою очередь, может повлиять на развитие плода. Предыдущие исследования показали, что беременные женщины подвергаются более высокому риску госпитализации или преждевременных родов.
Ранее МедикФорум писал о симпттомах панкреатита.
Оставить комментарий