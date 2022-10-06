Продукты помогают бороться с неприятными симптомами менопаузы
Менопауза может проявляться многими неприятными симптомами: туманом в голове, слабостью костей и болями в суставах, приливами жара и ночной потливостью - некоторые продукты и напитки помогают облегчить их.
Уменьшить тревожность. Врач-гинеколог Татьяна Коледова заметила в комментарии «МедикФорум», что во время менопаузы уровни эстрогена и прогестерона постепенно снижаются, тогда как адреналин и кортизол высвобождаются. Это приводит к перепадам настроения, а также к повышенной тревожности, которая часто бывает связана с учащенным сердцебиением. Женщинам в этот период следует налегать на продукты, богатые магнием – он подавляет выработку кортизола.
Хорошими источниками магния являются бананы, авокадо, темная листовая зелень, коричневый рис, чечевица, орехи и семена.
Успокоить жесткие суставы. Многие женщины в менопаузу обнаруживают, что их суставы начинают болеть и становятся более скованными. Такое изменение связано с постепенным снижением уровня эстрогена: данный гормон имеет решающее значение для хорошего здоровья костей и суставов. В рационе с учетом этого должно быть больше противовоспалительных продуктов с омега-3 (жирная рыба, растительные масла, орехи). Также будут полезны куркума, имбирь, корица, чеснок – они помогают естественным образом уменьшать воспаление.
Что еще важно: пить много воды, чтобы ткани оставались влажными и эластичными, говорит специалист.
Помочь от бессонницы. Женщины, переживающие менопаузу, нередко обнаруживают, что им становится труднее засыпать, или же они просыпаются рано утром и не могут снова заснуть – такого рода бессонные ночи могут продолжаться месяцами или даже годами, влияя на уровень энергии, а также на психическое здоровье.
По словам медика, чтобы обеспечить себя энергией и уменьшить усталость, следует употреблять в пищу продукты с высоким содержанием железа, а также много высококачественного белка (например, курицу, яйца, рыбу, цельнозерновые продукты, греческий йогурт).
Увеличить плотность костей. Из-за снижения уровня эстрогена кости женщин после 50 лет начинают слабеть. В рационе должны присутствовать продукты, содержащие кальций и витамин D. Много кальция содержится в молочных продуктах, листовой зелени, сардинах, злаках. Витамин D может поступать из жирной рыбы, печени, яичных желтков.
Повысить мощность мозга. Легкая потеря памяти, проблемы с концентрацией внимания и потеря хода мыслей – все это распространенные проблемы в период менопаузы. Усугубляют их неприятное проявление нарушения сна, повышенный стресс, снижение уровня эстрогена.
Врач проинформировала: некоторые исследования показали, что питание, богатое омега-3 жирными кислотами и листовой зеленью, может помочь женщинам улучшить мозговую активность в этот период своей жизни. В свою очередь, листовая зелень содержит фолиевую кислоту, которая также способствует здоровью мозга.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые полезные продукты могут повышать давление, а также риск инфаркта или инсульта.
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