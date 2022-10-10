Флеболог Копылов предупредил об опасных последствиях варикоза

«Если ничего не предпринимать, то могут развиться такие осложнения, как трофические расстройства, тромбоз или тромбофлебит вен, кровотечения из варикозных вен», - перечислил флеболог.

«Тем же, кто жалуется на постоянную тяжесть в ногах, отечности, появлении сосудистых звездочек, судороги и расширенные вены посещение флеболога обязательно».