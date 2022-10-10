Флеболог Копылов предупредил об опасных последствиях варикоза
При варикозе повышается риск опасных сосудистых нарушений, включая тромбоз, а также тромбофлебит вен – об этом предупредил в интервью врач-флеболог Борис Копылов.
Врач Копылов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что в случае варикоза из-за нарушения кровотока может возникать расширение сосудов, ведущее к ухудшению эластичности сосудистых стенок вен.
«Если ничего не предпринимать, то могут развиться такие осложнения, как трофические расстройства, тромбоз или тромбофлебит вен, кровотечения из варикозных вен», - перечислил флеболог.
Копылов добавил, что одним из опасных осложнений тромбоза, который возникает на фоне варикозной болезни, является тромбоэмболия легочной артерии. Данное нарушение характеризуется проникновением тромба в легочную артерию и ее закупоркой, для человека это может стать фатальным.
Дополнительно медик сообщил, кому в первую очередь необходимо провериться на наличие варикозной болезни вен:
«Тем же, кто жалуется на постоянную тяжесть в ногах, отечности, появлении сосудистых звездочек, судороги и расширенные вены посещение флеболога обязательно».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сухость кожи на разных участках тела может быть признаком некоторых заболеваний.
Борис Копылов
Здоровье
врач-флеболог, хирург
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