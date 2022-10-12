У парня аллергия на собственный оргазм
Возможно, это самый неудачливый парень в мире. Он страдает от аллергии на собственной оргазм, которая проявляется похожими на грипп симптомами.
27-летний мужчина, чьё имя по понятным причинам не называется, страдает от гриппоподобных симптомов после каждой эякуляции. Из-за этого ему приходится воздерживаться от секса. Возможно, расстройство сохранится пожизненно. Молодой человек из Англии рассказал, что его болезнь началась лет 10 тому назад, и с тех пор он активно избегает секса или даже романтических отношений. Но эксперты уверили этого парня в том, что он не одинок.
К настоящему моменту в мире установлено 60 случаев так называемого синдрома посторгазмической болезни. Причиной мужских страданий являются аллергические или аутоиммунные реакции на собственную сперму. И жертвы этой аллергии могут сталкиваться с лихорадкой, кашлем, насморком, слабостью в мышцах и нарушениях речи, проблемами с вниманием и концентрацией после оргазма.
Как подчеркивают эксперты, аллергия на оргазм может продолжаться от двух дней до целой недели после эякуляции. Легко себе представить, с каким нежеланием жертва этого расстройства будет заниматься сексом или мастурбировать. Но поскольку очень немногие люди знают об этом заболевании, не исключено, что реальное количество жертв данной аллергии намного больше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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