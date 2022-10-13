Признаки слабоумия можно обнаружить за 9 лет до диагноза
Первые признаки деменции можно было заметить за девять лет до начала заболевания.
Одна из причин, почему существует так мало эффективных методов лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, заключается в том, что они выявляются только после появления симптомов, а дегенерация могла начаться много лет назад.
Британский биобанк — это биомедицинская база данных и исследовательский ресурс, содержащий анонимную генетическую информацию, информацию об образе жизни и здоровье полумиллиона участников из Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет.
Он также собирает данные из серии тестов, включая решение задач, память, время реакции и силу хвата.
"Люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, показали худшие результаты, чем здоровые люди, когда дело касалось решения задач, времени реакции, запоминания списков чисел, проспективной памяти и сопоставления пар. Результаты могут помочь выявить людей, которые могут участвовать в клинических испытаниях потенциальных новых методов лечения. Будет больше шансов увидеть, эффективны ли лекарства.", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Ранее МедикФорум писал о признаках больных почек.
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