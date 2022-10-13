Признаки слабоумия можно обнаружить за 9 лет до диагноза

"Люди, у которых развилась болезнь Альцгеймера, показали худшие результаты, чем здоровые люди, когда дело касалось решения задач, времени реакции, запоминания списков чисел, проспективной памяти и сопоставления пар. Результаты могут помочь выявить людей, которые могут участвовать в клинических испытаниях потенциальных новых методов лечения. Будет больше шансов увидеть, эффективны ли лекарства.", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Одна из причин, почему существует так мало эффективных методов лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, заключается в том, что они выявляются только после появления симптомов, а дегенерация могла начаться много лет назад.Британский биобанк — это биомедицинская база данных и исследовательский ресурс, содержащий анонимную генетическую информацию, информацию об образе жизни и здоровье полумиллиона участников из Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет.Он также собирает данные из серии тестов, включая решение задач, память, время реакции и силу хвата.Ранее МедикФорум писал о признаках больных почек.

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