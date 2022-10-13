Шоколад может предотвратить кариес и неприятный запах изо рта — какой лучше?

«Может стать неожиданностью то, что врач рекомендует вам есть шоколад, однако известно, что темный шоколад обладает многими преимуществами, и одним из них является предотвращение кариеса. Не только это, но и помогает бороться с бактериями, из-за которых сахар превращается в кислоту, и содержит сильные антибактериальные вещества. Чем темнее, тем лучше, когда дело доходит до выбора темного шоколада, и он даже помогает предотвратить неприятный запах изо рта», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Это снизит риск повреждения ваших зубов, и в то же время позволит вам наслаждаться любимым шоколадом без чувства вины», - добавляет Строков.

Здоровье полости рта часто может быть хорошим показателем не только общей чистоты, но и общего состояния здоровья. Один из лучших способов сохранить здоровье полости рта — избегать сладких угощений, таких как шоколад. Однако один ортодонт говорит, что один вид шоколада может быть полезен.Однако не все виды шоколада полезны для зубов. Например, мятный шоколад может улучшить дыхание, но это не значит, что его нужно есть постоянно. Употребление в пищу молочного шоколада с оттенком мяты по-прежнему вызывает кариес, точно так же, как если бы вы ели молочный шоколад сам по себе. Если вы действительно хотите насладиться вкусом мятного свежего шоколада, будьте немного более избирательны и выбирайте максимально возможное процентное содержание темного шоколада.

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