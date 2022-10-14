5 последствий диабета для зрения

Причиной проблем со зрением при диабете является диабетическая ретинопатия, которая возникает в момент вызванного диабетом скачка артериального давления. Из-за этого скачка повреждается сетчатка. Происходит отёк кровеносных сосудов, оттуда возникают утечки крови, которые и провоцируют нарушения зрения у пациентов. Хотя у любого человека могут появиться симптомы катаракты, пациенты с диабетом сталкиваются с ними раньше, и это расстройство быстрее прогрессирует.Повреждение нервов или кровеносных сосудов провоцируют изменения зрения, это причина усиливающегося давление на глазное яблоко. Это провоцирует скопления жидкости, которые вовремя отсюда не удаляются, что и приводит к глаукоме. При диабете обоего типа возникает диабетическая ретинопатия или повреждение сетчатки - ключевого компонента нашего глаза.Макулярный отек обычно возникает вместе с диабетической ретинопатией. Вздутия на стенках сосудов могут привести к попаданию жидкости или крови в глаза, что провоцирует необратимую слепоту. Наконец, диабетики часто сталкиваются с нечеткостью зрения из-за постоянного изменения уровня сахара в крови. Всё это влияет на форму хрусталика глаза. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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