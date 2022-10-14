Гепатолог Васильева перечислила самые разрушительные для печени привычки

«Употребляя большое количество жиров и шоколада, можно столкнуться с жировой болезнью печени».

«Привычка употреблять алкоголь может привести к развитию токсического гепатита, стеатоза, фиброза и цирроза», - подчеркнула Наталья Васильева.

Васильева напомнила в интервью «Спорт-Экспресс», что в печени отсутствуют болевые рецепторы и при возникновении заболевания многие люди могут не ощущать дискомфорта, болезненности. И их появления лучше не допускать, поскольку оно будет означать, что патологический процесс зашел далеко.Говоря о профилактике болезней печени, Васильева заметила , что для хорошего здоровья органа важно отказаться от вредных привычек. Специалист перечислила те, которые особенно опасны в своих последствиях.Одна из таких привычек – это нездоровое питание. Злоупотребление жирной едой, тяжелыми животными и промышленными жирами, а также сахаром и другими рафинированными углеводами разрушительно сказывается на печении.Другая привычка из числа разрушительных для этого органа – курение: оно ведет к застою желчи, образованию камней.В этом же списке злоупотребление алкоголемТакже вредным и разрушительным гепатолог назвала пристрастие к разного рода добавкам, средствам по детоксу и их прием без назначения врача.Помимо этого, на состоянии печени пагубно сказывается гиподинамия, сидячее времяпровождение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания «читаются» на лице.

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