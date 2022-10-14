Гепатолог Васильева перечислила самые разрушительные для печени привычки
Некоторые распространенные привычки могут сильно вредить здоровью такого важного органа как печень, об этом рассказала гепатолог Наталья Васильева.
Васильева напомнила в интервью «Спорт-Экспресс», что в печени отсутствуют болевые рецепторы и при возникновении заболевания многие люди могут не ощущать дискомфорта, болезненности. И их появления лучше не допускать, поскольку оно будет означать, что патологический процесс зашел далеко.
Говоря о профилактике болезней печени, Васильева заметила, что для хорошего здоровья органа важно отказаться от вредных привычек. Специалист перечислила те, которые особенно опасны в своих последствиях.
Одна из таких привычек – это нездоровое питание. Злоупотребление жирной едой, тяжелыми животными и промышленными жирами, а также сахаром и другими рафинированными углеводами разрушительно сказывается на печении.
«Употребляя большое количество жиров и шоколада, можно столкнуться с жировой болезнью печени».
Другая привычка из числа разрушительных для этого органа – курение: оно ведет к застою желчи, образованию камней.
В этом же списке злоупотребление алкоголем
«Привычка употреблять алкоголь может привести к развитию токсического гепатита, стеатоза, фиброза и цирроза», - подчеркнула Наталья Васильева.
Также вредным и разрушительным гепатолог назвала пристрастие к разного рода добавкам, средствам по детоксу и их прием без назначения врача.
Помимо этого, на состоянии печени пагубно сказывается гиподинамия, сидячее времяпровождение.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Наталья Васильева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидант медицинских наук
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