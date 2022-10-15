Внешний вид ногтей иногда указывает на больную щитовидную железу

«Ногти отделяются от ногтевого ложа, процесс начинается с безымянного пальца. Этот симптом называют «ногти Пламмера», в честь врача-эндокринолога Генри Пламмера», - рассказал Алексей Цыкин.

Врач Цыкин сообщил в интервью «Доктору Питер», что наиболее частым нарушением функций железы является повышенный уровень производимых щитовидкой гормонов – в его случае на патологию указывают усталость, перепад настроения, потеря веса.Но также больная щитовидная железа может влиять на состояние ногтей, вызывая их отделение от ложа.Медик добавил, что при повышенном выделении гормонов щитовидной железы может возникать тиреотоксикоз. При данном состоянии специфическим образом меняется форма пальцев: они распухают и становятся похожими на барабанные палочки. Заметив это, нужно обязательно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что храпящие люди могут подвергаться высокому риску смерти во сне.

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