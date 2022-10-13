Кардиолог Варфоломеев назвал 3 ключевых признака высокого холестерина

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Кардиолог Варфоломеев назвал 3 ключевых признака высокого холестерина


Прогрессирующее заболевание периферических артерий (ЗПА) может привести к потере конечностей, если не принять меры на раннем этапе, поэтому никогда нельзя игнорировать симптомы.


Высокий уровень холестерина затрагивает шесть из 10 взрослых только в Великобритании, но многие из них не знают об их количестве. Отчасти это связано с отсутствием симптомов. Однако кумулятивный эффект высокого уровня холестерина с течением времени обязательно приведет к появлению нежелательных признаков.

Кардиолог Олег Варфоломеев рассказал специально для МедикФорум о тревожных признаках ЗПА.


«Люди, живущие с заболеванием периферических артерий, имеют право судить о его влиянии на их повседневную жизнь. Наше лечение должно основываться на их жизненном опыте и выходить за рамки клинических показателей того, насколько хорошо кровь течет по артериям», - говорит кардиолог.

Большинство людей, страдающих этим заболеванием, как правило, старше 40 лет, но нередко встречаются блокировки и у молодых людей.


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"Закупорки, как правило, возникают в артериях, снабжающих кровью ноги и ступни, что может вызывать боль, судороги и слабость. Хотя эти симптомы могут проявиться в любой момент, они могут быть особенно выражены при ходьбе, что требует остановки".


В некоторых случаях симптомы могут полностью отсутствовать, но это может быть связано с тем, что люди ограничили свою активность.

Люди с сильно ограниченным притоком крови к ногам могут испытывать:
  • Боль даже в состоянии покоя
  • Не заживают, когда получают рану
  • Развивается гангрена, которая может привести к ампутации.
Все эти проявления оказывают огромное влияние на повседневное функционирование и качество жизни людей, причем влияние увеличивается по мере увеличения тяжести заболевания.

На результаты также влияют другие состояния здоровья, распространенные среди людей с ЗПА, такие как диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, дисфункция почек или психические состояния, такие как депрессия или расстройства, связанные со стрессом.


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