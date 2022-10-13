Кардиолог Варфоломеев назвал 3 ключевых признака высокого холестерина

«Люди, живущие с заболеванием периферических артерий, имеют право судить о его влиянии на их повседневную жизнь. Наше лечение должно основываться на их жизненном опыте и выходить за рамки клинических показателей того, насколько хорошо кровь течет по артериям», - говорит кардиолог.

"Закупорки, как правило, возникают в артериях, снабжающих кровью ноги и ступни, что может вызывать боль, судороги и слабость. Хотя эти симптомы могут проявиться в любой момент, они могут быть особенно выражены при ходьбе, что требует остановки".

Боль даже в состоянии покоя

Не заживают, когда получают рану

Развивается гангрена, которая может привести к ампутации.

Высокий уровень холестерина затрагивает шесть из 10 взрослых только в Великобритании, но многие из них не знают об их количестве. Отчасти это связано с отсутствием симптомов. Однако кумулятивный эффект высокого уровня холестерина с течением времени обязательно приведет к появлению нежелательных признаков.Большинство людей, страдающих этим заболеванием, как правило, старше 40 лет, но нередко встречаются блокировки и у молодых людей.В некоторых случаях симптомы могут полностью отсутствовать, но это может быть связано с тем, что люди ограничили свою активность.Все эти проявления оказывают огромное влияние на повседневное функционирование и качество жизни людей, причем влияние увеличивается по мере увеличения тяжести заболевания.На результаты также влияют другие состояния здоровья, распространенные среди людей с ЗПА, такие как диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, дисфункция почек или психические состояния, такие как депрессия или расстройства, связанные со стрессом.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок.

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