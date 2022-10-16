Новая вспышка ковида – новые 5 симптомов омикрона, которые нужно обнаружить

«Пять основных симптомов Covid, появившихся в последние недели, различаются в зависимости от статуса вакцинации. У тех, кто был полностью вакцинирован, сообщаемые симптомы Covid включают насморк, головную боль, чихание, боль в горле и постоянный кашель. Те, кто уже перенес укол, сообщали о меньшем количестве симптомов в течение более короткого периода времени. Постоянный кашель теперь занимает пятое место, если вы получили две дозы вакцины, поэтому он больше не является главным показателем наличия Covid», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Головная боль

Насморк

Больное горло

Чихание

Постоянный кашель

Инфекции Covid неуклонно растут с середины сентября, и, как и все вирусы, коронавирус SARS-CoV-2 «быстро развивается». Таким образом, его способность распространяться и заражать людей, а также симптомы, которые он вызывает, со временем меняются.Привитые люди с большей вероятностью сообщали о чихании как о симптоме Covid, чем те, кому не делали прививку.Ранее МедикФорум писал о ключевых признаках высокого холестерина.

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