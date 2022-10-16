Прием антибиотиков при простуде опасен для здоровья: врач Кондрахин

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таблетки в руке

Необдуманно принимаемые при простуде антибиотики могут спровоцировать будущие проблемы со здоровьем, предупредил в интервью врач Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин напомнил, что простуда является вирусной инфекцией, в то время как антибиотики не предназначены для лечения вирусных заболеваний.

«Вирусы антибиотиками не лечатся, у них совершенно иной принцип взаимодействия с организмом», - заметил медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

Андрей Кондрахин подчеркнул: прием антибиотиков при простуде является опасной для здоровья ошибкой.

«Если мы начинаем пить антибиотики, то убиваем собственные микроорганизмы, но никак не влияем на вирус, и он продолжает существовать», -  уточнил специалист.

Кондрахин добавил, что применение этих лекарств не по назначению ведет к прекращению работы защитных ресурсов организма, усиливает подверженность разного рода инфекциям. Между тем, вирус, который не обладает чувствительностью к антибиотикам, может продолжать развиваться в теле.

Врачи предостерегли от применения антибиотиков


Кроме того, при усвоении антибиотиков возникают продукты распада и повышается риск интоксикации организма. В результате человек страдает диареей, другими кишечными расстройствами, его организм слабеет, он сам постоянно ощущает сонливость, вялость, ухудшение работоспособности, перепады настроения.

Фармаколог Андрей Кондрахин: какие продукты нельзя сочетать с приемом лекарств?


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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
кардиолог, клинический фармаколог, терапевт
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