Врач-пульмонолог назвала опасные ошибки в лечении кашля

«Если не лечить синусит, может развиться менингит – воспаление оболочек мозга и даже сепсис. Таблетки от кашля здесь не помогут», - сообщила пульмонолог «Москве 24».

Смотрова рассказала в интервью, что опасной и распространенной ошибкой является самостоятельное лечение кашля дома. Как правило, кашель не воспринимается как очень серьезная проблема, люди чаще всего просто стараются принять какую-то таблетку для его подавления.Но, прежде чем начинать лечить кашель, необходимо выяснить, что вызвало его появление, подчеркнула врач.Анастасия Смотрова отметила, что причиной кашля могут быть разные патологии, как ЛОР-органов, так и, например, пищеварительных. В каждом случае требуется специфическое лечение, определиться с которым может только врач. Игнорирование нужного лечения может привести к серьезным проблемам.Врач привела пример с кашлем из-за синусита: в его случае необходимо лечить, прежде всего, первопричину.Еще одна ошибка – лечение горячим паром бактериального по своему происхождению кашля. Медик предупредила, что это чревато более глубоким распространением инфекции.Также опасной ошибкой специалист назвала прием разжижающих мокроту препаратов и средств для подавления кашля. Подобное совмещение лекарств повышает вероятность развития пневмонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях не следует посещать баню.

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