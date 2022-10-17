Повышенное давление не всегда является опасным: кардиолог Кореневич

«В таких случаях механизмы повышения давления, скорее всего, лежат в области психосоматики, и серьезной опасности для здоровья и жизни в них нет. Даже не всегда в таких ситуациях назначают препараты от давления – они просто бесполезны», - объяснила медик.

Повышенное давление не всегда является опасным, поделилась кардиолог Кореневич. Медик объяснила, что случаи, когда артериальное давление возрастает из-за стресса и волнения, не представляют значимой угрозы здоровью.Кореневич подчеркнула, что для человека опасно постоянно подвергаться повышенному давлению. При хронически высоком АД кровеносные сосуды пребывают в постоянном напряжении, что увеличивает вероятность их повреждения и вместе с ним сосудистых катастроф. Именно в таких обстоятельствах значительно усиливается подверженность людей сердечным приступам и инсультам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающие в ногах судороги могут указывать на тромбоз глубоких вен

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