Недостаточный сон смертельно опасен для пожилых людей

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пожилой мужчина

Журнал Plos Medicine: учеными установлена опасность недостатка сна для пожилых людей.

Исследователи, представляющие Университетский колледж Лондона (University College London), пришли к заключению, что недосып в определенном возрасте становится смертельно опасным.

«Сон продолжительностью менее пяти часов в сутки повышает риск преждевременной смерти пожилых людей на четверть», - цитирует ученых Plos Medicine.

По словам ведущего автора проекта, доктора Северин Сабиа, недостаток сна ассоциируется с более весомой подверженностью болезням сердца, раку, диабету. Специалисты вычислили, что риск этих заболеваний, укорачивающих жизнь, возрастает при недосыпе в пожилые годы жизни на 40 процентов.

В рамках исследования были проанализированы данные 7864 человек старше 50 лет, которые собирались на протяжении 25-летних наблюдений. Ученые отслеживали связку режима сна и проблем со здоровьем. Научные эксперты констатировали, что

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«в 60 лет у тех людей, которые спали пять часов или меньше, риск ранней смерти был на 25 процентов выше».
 
Доктор Северин Сабиа подчеркнула, что спать рекомендуется от семи до восьми часов в сутки, поэтому важно способствовать хорошей гигиене сна: в спальне должно быть тихо, темно, комфортно по температуре. Сон с меньшей продолжительностью влияет на возможность развития хронических заболеваний: результаты показывают, что короткий сон связан с мультиморбидностью, заявила эксперт.

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