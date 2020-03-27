Врач указал 4 категории людей, для которых коронавирус смертельно опасен

«Прежде всего, вирус опасен для людей с серьезными заболеваниями легких – это пациенты, которые находятся в процессе терапии или вылечены от рака легких. Вторая категория – те, кто получает системную высокодозную химиотерапию. Еще одна – пациенты с системными заболеваниями, имуннодифицитами, хроническим вирусным носительством», - рассказал врач в своем «Инстаграме».

Как сообщает MedikForum.ru, ученые неоднократно замечали, что новый коронавирус представляет собой особую опасность для пожилых людей, иммунитет которых снижен в силу возраста. Кандидат медицинских наук Иван Карасев также высказался о том, что люди пожилого и старческого возраста – это категория, принадлежащая к числу наиболее уязвимых групп населения.Однако смертельной коронавирусная инфекция COVID-19 может оказаться и для более молодых людей.Но также медик допустил, что смертельно опасным заражение новым коронавирусом может стать для людей, у которых прежде не было явных проблем со здоровьем. С вызываемой им инфекцией человеческий иммунитет до сих пор не сталкивался, и реагировать на него организмы разных людей могут в непредсказуемом индивидуальном порядке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что высокую смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии ученые связывают с приемом антибиотиков