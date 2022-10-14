Неподходящая подушка укорачивает человеку жизнь

«Если мы не высыпаемся в нужном количестве или не высыпаемся в долгосрочной перспективе, то наши тела теряют возможность восстанавливаться в течение ночи. Полноценный качественный сон необходим, чтобы мозг успел смыть накопление амилоидных бляшек, вызывающих развитие болезни Альцгеймера».

«Если вы просыпаетесь с жесткой шеей, головными болями и мигренями, это может быть признаком того, что вам нужно сменить подушку», - сказала специалист.

Хороший, качественный сон жизненно важен для долголетия. Когда человек спит, его мозг работает над физическим восстановлением тела и регулирует важные гормоны, ответственные за функционирование организма в течение дня – об этом в интервью «МедикФорум» рассказала врач-невролог Александра Алехина.Специалист подчеркнула, что недостаток сна является известным фактором риска развития болезней мозга, укорачивающих человеку жизнь. Из-за плохого сна или недосыпа усиливается подверженность депрессии, тревожности, а также деменции.По словам Алехиной, сон менее семи часов в сутки связан не только с повышенным риском дегенеративных расстройств, но и с риском смертности от всех причин.Одним из условий, обеспечивающих хороший сон, является наличие правильно подобранных матраса и подушки, уточнила невролог. В частности, подушка предназначена для здорового выравнивания головы, шеи и позвоночника – она заполняет шейный изгиб, облегчая нагрузку на позвоночник и способствуя лучшей проводимости крови к мозгу. Когда человек спит на подходящей подушке, его мозг эффективнее очищается за ночь от разрушительных амилоидных бляшек – это продлевает его здоровье и активность, а, значит, способствует продлению жизни в целом.Комковатая подушка, или та, которой не хватает пуха, или пахнущая также нуждается в замене.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди-«совы» в большей степени подвергаются риску болезней сердца.

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