Эксперт назвала внезапную охриплость голоса одним из признаков рака

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охриплость голоса

Если охриплость голоса возникает вне всякой связи с простудой, следует насторожиться и проконсультироваться   врачом.

Эксперт по ораторскому искусству Ирина Миняева назвала в интервью возможные причины внезапной охриплоси голоса.

«Это может говорить о серьезных заболеваниях», - заметила Миняева, беседуя с «Газетой.Ru»

В частности, осипший голос может быть следствием болезней гортани. Например, если деятельность человека такова, что он испытывает значительную нагрузку на голос, его голосовые связки могут воспаляться из-за возникающего перенапряжения.

В некоторых случаях повреждение голосовых связок приводит к хронической охриплости.

«Курение, употребление алкогольных напитков приводят к постоянному воспалению голосовых связок», - предупредила эксперт.

Также Миняева назвала внезапную охриплость голоса одним из признаков венерических заболеваний. В этом случае дополнительно наблюдаются сыпь, увеличение лимфоузлов.

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«Кроме того, хрипота может быть признаком опухоли гортани», - добавила специалист.

В тех случаях, когда внезапно возникшая охриплость не походит спустя два-три дня, необходимо обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.

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Ирина Миняева
Ирина Миняева
Здоровье
основатель Школы ораторского искусства «Слово и Дело»
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