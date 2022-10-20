Эксперт назвала внезапную охриплость голоса одним из признаков рака
Если охриплость голоса возникает вне всякой связи с простудой, следует насторожиться и проконсультироваться врачом.
Эксперт по ораторскому искусству Ирина Миняева назвала в интервью возможные причины внезапной охриплоси голоса.
«Это может говорить о серьезных заболеваниях», - заметила Миняева, беседуя с «Газетой.Ru»
В частности, осипший голос может быть следствием болезней гортани. Например, если деятельность человека такова, что он испытывает значительную нагрузку на голос, его голосовые связки могут воспаляться из-за возникающего перенапряжения.
В некоторых случаях повреждение голосовых связок приводит к хронической охриплости.
«Курение, употребление алкогольных напитков приводят к постоянному воспалению голосовых связок», - предупредила эксперт.
Также Миняева назвала внезапную охриплость голоса одним из признаков венерических заболеваний. В этом случае дополнительно наблюдаются сыпь, увеличение лимфоузлов.
«Кроме того, хрипота может быть признаком опухоли гортани», - добавила специалист.
В тех случаях, когда внезапно возникшая охриплость не походит спустя два-три дня, необходимо обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в спине может быть одним из признаков рака печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Миняева
Здоровье
основатель Школы ораторского искусства «Слово и Дело»
Оставить комментарий