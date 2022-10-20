Эксперт назвала внезапную охриплость голоса одним из признаков рака

«Это может говорить о серьезных заболеваниях», - заметила Миняева, беседуя с «Газетой.Ru»

«Курение, употребление алкогольных напитков приводят к постоянному воспалению голосовых связок», - предупредила эксперт.

«Кроме того, хрипота может быть признаком опухоли гортани», - добавила специалист.

Эксперт по ораторскому искусству Ирина Миняева назвала в интервью возможные причины внезапной охриплоси голоса.В частности, осипший голос может быть следствием болезней гортани. Например, если деятельность человека такова, что он испытывает значительную нагрузку на голос, его голосовые связки могут воспаляться из-за возникающего перенапряжения.В некоторых случаях повреждение голосовых связок приводит к хронической охриплости.Также Миняева назвала внезапную охриплость голоса одним из признаков венерических заболеваний. В этом случае дополнительно наблюдаются сыпь, увеличение лимфоузлов.В тех случаях, когда внезапно возникшая охриплость не походит спустя два-три дня, необходимо обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в спине может быть одним из признаков рака печени.

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