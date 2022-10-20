Хирург Зинатулин назвал боль в спине одним из признаков рака печени.

«Проявляется только слабостью, быстрой утомляемостью, чувством тяжести в эпигастрии и правом подреберье», - перечислил врач «Известиям».

Нарастающая слабость.

Необычайно быстро возникающее утомление.

Снижение работоспособности.

Анемия.

Исчезновение аппетита.

Извращение вкусовых ощущений.

Тошнота.

«Боли в правом подреберье и эпигастрии, при прогрессировании – иррадиирующие в спину, правую лопатку», - сказал он об этом.

На ранней стадии развития рак печени «маскируется» под общую утомляемость и слабость, сообщил врач Дмитрий Зинатулин.Хирург, онколог Дмитрий Зинатулин рассказал в интервью, что первоначальный этап злокачественного заболевания может протекать практически бессимптомно или же возникающие симптомы не кажутся чем-то серьезным.Хирург Зинатулин отметил, что когда патологический процесс прогрессирует, признаки заболевания становятся более серьезными. Медик описал клиническую картину общих симптомов, включив в нее следующие нарушения.Также одним из признаков рака печени хирург Зинатулин назвал боль в спине.Специалист уточнил, что провоцирующим фактором, способствующим развитию рака печени, может стать перенесенный вирусный гепатит или возникший цирроз, а также длительное, ведущее к воспалению тканей, ожирение печени, в том числе неалкогольного происхождения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из ранних симптомов патологии печени может быть холурия , вызванная избытком билирубина.

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