Для здоровья сердца сон не менее важен, чем питание

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Для здоровья сердца сон не менее важен, чем питание

Исследование показало, что для сохранения здоровья сердца сон имеет не меньшее значение, чем правильное питание. К такому выводу пришли учёные из США. 

Если вы хотите, чтобы ваше сердце было в отличной форме как можно более продолжительный период, обязательно высыпайтесь. Основными убийцами человечества до сих пор остаются сердечно-сосудистые заболевания, и к их числу относятся инфаркты, инсульты, гипертония, сердечная недостаточность, стенокардия и тому подобные патологии. Именно из-за них люди чаще всего умирают раньше времени. К сожалению, многие жертвы этих заболеваний даже не знают об их существовании, поскольку не все они протекают с симптомами. Новое исследование показало, что чем больше человек спит, тем это лучше отражается на здоровье его сердца.

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Выводы исследования основываются на данных по поводу качества сна свыше 2 000 человек среднего и старшего возраста. Те из них, кто тратил на сон менее 7 часов в сутки, обладали повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая диабет второго типа с ожирением и повышенное артериальное давление. Вот почему так важно уделять сну не меньшее внимание, чем полезной пище. 

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Традиционно эксперты рекомендуют взрослым людям спать не менее 7 часов в день. При этом если вы спите всего 5-6 часов в будни, а по выходным позволяете себе спать по 10 часов и более, то данная тактика исправить все последствия дефицита сна вам не поможет. Нельзя компенсировать в какие-то дни нехватку сна, которая отмечалась во все предыдущие дни. Необходимо каждый день спать по 7 часов, это крайне важно для многих аспектов здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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