Мы вовсе не предпочитаем знакомые лица
Исследование опровергло идею о том, что мы предпочитаем хорошо знакомые и виденные раньше лица. Его авторам не удалось воспроизвести эффект простого воздействия двух лиц.
Чем чаще мы с кем-то сталкиваемся, тем большую симпатию может вызывать этот человек. Перед нами хорошо зарекомендовавший себя эффект простого воздействия, причём он касается не только людей, но и всего на свете от звуков до картин. Однако ученые из Университета Вандербильта предположили, что этот эффект можно использовать в помощи пожилым людям для того, чтобы они быстрее осваивались в доме престарелых. Исследователи надеялись, что повторная демонстрация новым обитателям этих учреждений фотографий с изображением сотрудников и местных пенсионеров позволит им легче адаптироваться.
Это предположение было сделано по результатам других исследований, подтверждающих эффект простого воздействия на лица у пожилых людей, которые более выражено, чем у молодых. Но к своему удивлению никаких доказательств этого эффекта обнаружено не было, причём возраст участников исследования не имел никакого значения. Так что сами учёные теперь усомнились, действительно ли этот эффект существует.
В добровольцы были отобраны 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет, и еще 50 человек в возрасте от 65 до 80. Все они проходили через эксперименты с использованием изображений 48 нейтральных лиц мужчин и женщин. Команда ожидала, что лица, которые участники видели чаще, получат более высокие рейтинги симпатии, но этого не произошло. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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