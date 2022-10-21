Мы вовсе не предпочитаем знакомые лица

Чем чаще мы с кем-то сталкиваемся, тем большую симпатию может вызывать этот человек. Перед нами хорошо зарекомендовавший себя эффект простого воздействия, причём он касается не только людей, но и всего на свете от звуков до картин. Однако ученые из Университета Вандербильта предположили, что этот эффект можно использовать в помощи пожилым людям для того, чтобы они быстрее осваивались в доме престарелых. Исследователи надеялись, что повторная демонстрация новым обитателям этих учреждений фотографий с изображением сотрудников и местных пенсионеров позволит им легче адаптироваться.Это предположение было сделано по результатам других исследований, подтверждающих эффект простого воздействия на лица у пожилых людей, которые более выражено, чем у молодых. Но к своему удивлению никаких доказательств этого эффекта обнаружено не было, причём возраст участников исследования не имел никакого значения. Так что сами учёные теперь усомнились, действительно ли этот эффект существует.В добровольцы были отобраны 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет, и еще 50 человек в возрасте от 65 до 80. Все они проходили через эксперименты с использованием изображений 48 нейтральных лиц мужчин и женщин. Команда ожидала, что лица, которые участники видели чаще, получат более высокие рейтинги симпатии, но этого не произошло. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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