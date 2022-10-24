Прием корвалола может вызывать зависимость: эндокринолог Зяблова

«Организм при частом применении корвалола начинает к нему привыкать, и тогда необходимо повышать дозировку, чтобы чувствовать эффект. При резком прекращении использования корвалола могут возникнуть побочные эффекты, так называемый синдром отмены», - заметила Зяблова, беседуя с URA.RU.

«Передозировка корвалолом особенно опасна для почек».

По словам медика, употребление корвалола при частом использовании может вызывать развитие зависимости от препарата. Зяблова объяснила, что к формированию такого привыкания ведет накапивающийся в организме фенобарбитал (компонент препарата). Если в этом случае резко прекратить принимать его, возникнут характерные симптомы синдрома отмены – повышенная раздражительность и беспокойство, нервозность, отсутствие сна угнетенное состояние.Врач предупредила, что если человек, у которого формируется привыкание к препарату, начинает увеличивать его дозу, это повышает риск интоксикации организма. Ее последствиями могут стать замедление обмена веществ, снижение артериального давления и развитие почечной недостаточности.Также Зяблова призвала не употреблять данное средство людей, садящихся за руль автомобиля. Из-за приема корвалола у них замедлится скорость реакций, что небезопасно на дороге.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников назвал статины в числе лекарств , которые могут вести к развитию диабета.

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