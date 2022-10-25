Почему всё время хочется прокашляться

Слизь постоянно вырабатывается дыхательными путями - лёгкими, горлом, носом и пазухами. Она необходима для того, чтобы не пускать в наш организм разного рода загрязняющие вещества с тем воздухом, который мы вдыхаем, а также другие раздражители. Обычно слизь бывает жидкой, водянистой, она легко проглатывается, а при наличии простуды и других респираторных вирусов организм усердно работает над устранением инфекции и производит больше слизи.Обычно она проходит сама собой через неделю, но избыточное образование слизи в лёгких может стать долгосрочной проблемой. И порой она сильно раздражает и очень плохо поддается лечению из-за аллергии вроде сенной лихорадки или астмы, приводящей к хроническому воспалению дыхательных путей.В этих случаях может помочь ежедневная таблетка антигистаминного препарата, который продаётся без рецепта. При наличии назальных полипов тоже возникает избыточное образование слизи в пазухах, из-за чего у человека не проходит желание откашляться. Порой для решения этой ситуации требуется хирургическое удаление полипов, но они нередко отрастают заново. Другие подходы включают глотки холодной воды, когда вам хочется прокашляться, либо полоскание носа с помощью солевого раствора. Избегайте жаркого сухого климата, помещений с кондиционером, размещайте растения или миски с водой в комнате, чтобы поддерживать влажность воздуха. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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