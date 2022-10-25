Насколько опасен возникающий на глазном яблоке нарост птеригиум

«Птеригиум не ведет к слепоте, но если нарост ползет через глаз к зрачку или располагается над ним, это может исказить зрение».

Врач-офтальмолог Ирина Меликян рассказала «МедикФорум», что птеригиум представляет собой образование, возникшее вследствие аномального роста слизистой глаз. Внешне оно выглядит как миниатюрный полупрозрачный комочек белесого, желтоватого или красноватого оттенка.По словам врача, птеригиум, как правило, возникает из-за реакция глаз на воздействие ветра, пыли и особенно ультрафиолетового излучения, поэтому чаще встречается у людей, которые жили в жарком климате или много времени проводили на открытом воздухе, либо рядом с водоемом, в заснеженном пространстве, поскольку вода и снег отражают солнечный свет.По словам Ирины Меликян, птеригиум является доброкачественным образованием, которое развивается на белке глаза. Таки образом, это не рак. В то же время нарост на глазах требует регулярных осмотров у специалиста – особенно, если деятельность человека связана с пребыванием в среде, потенциально опасной для глаз.Что касается риска потерять зрение, эксперт отметила:Если образование небольшое, часто лечение не требуется совсем, тем более, что птеригиум не вызывает боли или физического дискомфорта. Но в некоторых случаях он может вызывать сильное раздражение или начинает разрастаться и влиять на зрение – тогда пациенту показано хирургическое удаление.Кроме того, для терапии используются неинвазивные средства: в частности, глазные капли, сохраняющие влажность и уменьшающие воспаление в глазах.Специалист констатирует: лучшим способом предотвратить появление птеригиума или избежать его увеличения является защита глаз от солнца. В солнечную погоду лучше не выходить из дома без очков, а летом нужно носить еще и шляпы. Людям, у которых уже есть птеригиум, солнцезащитные очки лучше носить постоянно, несмотря на время года – это защищает глаза не только от ультрафиолета, но также от пыли, других загрязнителей и раздражителей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые проблемы с лазами возникают как признак предстоящего инсульта.

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