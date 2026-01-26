Любовь к сладкому названа врачом среди снижающих иммунитет привычек

«Сахар – один из триггеров воспалительного процесса, он ускоряет процессы старения и косвенно снижает иммунитет», - сообщила Терещенко «Газете. Ru».

Врач Терещенко рассказала в интервью, какие распространенные привычки могут негативно сказываться на состоянии иммунитета. Одной из них медик назвала регулярное употребление чего-нибудь сладкого. Люди, которые любят сладкий вкус и не ограничивают себя в поедании различных сластей, могут чаще «подхватывать» инфекции, к тому же они медленнее выздоравливают.Другой привычкой, пагубной для иммунитета, врач назвала увлеченность антибактериальными средствами. Эксперт отметила, что такие средства являются слишком агрессивными для липидного слоя на коже, выполняющего роль барьера для многих патогенов. Разрушая этот слой, являющийся частью иммунной системы, они ослабляют защиту организма от болезнетворных возбудителей, обитающих во внешней среде.Еще один риск, связанный с использованием антибактериальных средств, заключается в том, что это способствует развитию резистентности у бактерий по отношению к тем компонентам, которые по идее должны их уничтожать.Также Терещенко считает опасной привычку наглухо закрывать окна в осенне-зимний сезон. Нежелание проветривать жилье из-за опасения сквозняков лишь способствует тому, что в нем начинают охотно размножаться грибки и другие микроорганизмы, которым очень нравится находиться в тепле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки разрушают здоровую пищеварительную систему.

