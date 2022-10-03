Рапсовое масло снижает уровень холестерина — в печени вырабатывается жиросжигающая кислота
Было также обнаружено, что масло «подавляет» ген, который превращает жирные кислоты в «плохой» холестерин.
Высокий уровень холестерина может иметь катастрофические последствия для здоровья сердца. Контроль уровня жизненно важен для компенсации сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт. За прошедшие годы ученые пришли к выводу, что рапсовое масло, получаемое из желтокочанной капусты рапса, обладает мощными свойствами, которые могут снизить уровень холестерина.
При нормальном уровне холестерин играет важную роль в организме. Он помогает вырабатывать в организме многие гормоны и витамин D. Но «плохой» холестерин ЛПНП может закупорить ваши артерии. Когда у вас высокий уровень холестерина ЛПНП, существует значительный риск сердечных заболеваний.
Это происходит, когда вещество откладывается в стенках артерий и ограничивает приток крови к сердцу. Однако было показано, что рапсовое масло помогает регулировать расщепление холестерина в крови и способствует созданию здорового жира, называемого ненасыщенными жирными кислотами.
"Употребление рапсового масла может снизить уровень «плохого» холестерина на целых 20 мг статинов. Более поздние исследования подтвердили положительный эффект рапсового масла и помогли нам понять, почему оно обладает таким потенциалом", - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Жареное рапсовое масло (120 и 150 градусов по Цельсию) «подавляет» гены, которые связаны с преобразованием жиров в «плохой» холестерин ЛПНП.
Это также увеличило выработку кислоты в печени, которая отвечает за расщепление жиров. Согласно исследованию, возможно, в результате этих изменений рапсовое масло «облегчило» общий уровень холестерина в крови.
«Эффекты могут быть связаны с высоким уровнем α-линоленовой кислоты и полифенолов», - объясняет диетолог.
Линоленовая кислота — это природный жир, который часто используется в лекарствах для лечения таких заболеваний, как псориаз и экзема, а также болезней сердца.
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