Рапсовое масло снижает уровень холестерина — в печени вырабатывается жиросжигающая кислота

"Употребление рапсового масла может снизить уровень «плохого» холестерина на целых 20 мг статинов. Более поздние исследования подтвердили положительный эффект рапсового масла и помогли нам понять, почему оно обладает таким потенциалом", - говорит диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Эффекты могут быть связаны с высоким уровнем α-линоленовой кислоты и полифенолов», - объясняет диетолог.