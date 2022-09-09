Лучшие продукты для снижения показателей артериального давления - врач Строков

"Одна конкретная диета является наиболее эффективной как для предотвращения высокого кровяного давления, так и для борьбы с ним. Известная как диета DASH, она расшифровывается как Диетические подходы к остановке гипертонии Было обнаружено, что диетические изменения в ней оказывают наибольшее влияние на высокое кровяное давление, особенно у пациентов молодого и среднего возраста с гипертонией первой стадии", - говорит врач-нутрициолог Игор Строков специально для МедикФорум.

Что включает в себя диета DASH?

"Эта диета может помочь предотвратить переход пациентов с гипертонией первой стадии на вторую стадию и повышенный риск серьезных сердечно-сосудистых последствий".