Лучшие продукты для снижения показателей артериального давления - врач Строков
Гипертония является одной из наиболее распространенных форм сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Возникая, когда давление, при котором кровь проходит через кровеносные сосуды и артерии, слишком велико, высокое кровяное давление может увеличить риск ряда состояний.
Хотя это может быть сюрпризом, болезни сердца являются самой большой причиной смерти в мире, опережая рак. Хотя высокое кровяное давление само по себе не смертельно, оно может увеличить риск фатальных сердечно-сосудистых событий, таких как сердечные приступы или инсульты.
В результате снижение высокого кровяного давления до здорового уровня является ключевым фактором для общего здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения риска преждевременной смерти. Часто одним из ключей к борьбе с гипертонией является диета, однако не все диеты одинаковы.
"Одна конкретная диета является наиболее эффективной как для предотвращения высокого кровяного давления, так и для борьбы с ним. Известная как диета DASH, она расшифровывается как Диетические подходы к остановке гипертонии Было обнаружено, что диетические изменения в ней оказывают наибольшее влияние на высокое кровяное давление, особенно у пациентов молодого и среднего возраста с гипертонией первой стадии", - говорит врач-нутрициолог Игор Строков специально для МедикФорум.
Что включает в себя диета DASH?
В диете DASH большое внимание уделяется фруктам, овощам, постному мясу, орехам, семенам и злакам. Делается упор на сокращение потребления красного мяса, соли, сахара и напитков, подслащенных сахаром.
"Эта диета может помочь предотвратить переход пациентов с гипертонией первой стадии на вторую стадию и повышенный риск серьезных сердечно-сосудистых последствий".
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